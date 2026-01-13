В ВМС сделали важное заявление об уничтожении российских кораблей до запуска "Калибирв"

Уничтожение российских кораблей к моменту запуска ракет "Калибр" является сложнейшей задачей, поскольку для этого нужно иметь чрезвычайно короткий промежуток времени. Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ, в своем комментарии в эфире телемарафона рассказал о трудностях, связанных с поражением ракетоносителей до пуска, отмечая, что информация о возможности запуска ракет, как правило, появляется всего за несколько часов до осуществления пуска. Это дает слишком мало времени для реагирования.

Фото: из открытых источников

По словам Плетенчука, россияне часто используют подлодки для запуска ракет "Калибр", поскольку эти корабли способны оставаться незамеченными благодаря своей скрытности. Это усложняет точное определение района, из которого будет осуществлен пуск, ведь подлодки могут находиться вдали от побережья.

Представитель ВМС ВСУ пояснил, что для успешной операции, направленной на уничтожение таких кораблей, необходимо постоянно отслеживать их пребывание в море, в том числе с привлечением авиации, что также существенно усложняет задачу. Однако Плетенчук отметил, что любое судно, даже подлодка, рано или поздно возвращается в базу, что создает возможность для поражения. Так, в декабре 2025 года в Новороссийске была поражена российская подлодка, которая несла ракеты "Калибр".

Это свидетельствует о наличии уязвимых моментов в каждой системе, которые могут использоваться Силами обороны в благоприятный момент. По словам представителя ВМС, не зафиксированы выходы российских боевых кораблей или подводных лодок в море. Однако, несмотря на это, российская авиация продолжает свою активность, и велика вероятность, что из временно оккупированного Крыма могут быть вновь использованы баллистические ракеты.

