Путин приказал создать настоящий ад возле важного города в Запорожье: раскрыта угроза

В Запорожском направлении ситуация обостряется: российские войска пытаются охватить Орехов и Степногорск, создавая потенциальную угрозу их окружению. Противник применяет тактику малых штурмовых групп для проникновения через украинскую оборону, сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

Фото: из открытых источников

По его словам, враг, воспользовавшись опрокидыванием украинских сил с Гуляйпольского направления на Покровск, активизировал наступление к западу от Гуляйполя.

"В бои, идущие на западе и востоке от Степногорска, видно, что противник пытается взять этот населенный пункт в клеще. Точнее, формируются условия для оперативного полуокружения Орехова", – объяснил эксперт.

Селезнев подчеркивает, что сейчас эти угрозы находятся на начальной стадии, но направление развития событий вызывает серьезную тревогу. Прорыв российских сил западнее Гуляйполя может привести не только к окружению украинских подразделений в Орехове, но и поставить под угрозу левый фланг обороны города.

"Трасса Орехов – Новониколаевка может попасть под огненное влияние врага, а если россияне смогут продвинуться на десятки километров вглубь территории, это создаст значительные проблемы для нашей группировки на этом участке фронта", – отметил Селезнев.

По другим направлениям эксперт сообщил, что враг продолжает попытки образовать "буферную зону" на Сумщине. Однако, по его словам, оккупанты не имеют достаточных ресурсов для наступления на Сумы, и их активность на приграничных территориях больше направлена на отвлечение сил обороны, а также на реакцию на украинские подразделения, находящиеся в Курской области России.

