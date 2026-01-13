Ожесточенные бои идут за каждый дом: в ВСУ рассказали, как изменилась ситуация в Гуляйполе

На Гуляйпольском направлении фронта ситуация остается достаточно напряженной.

В Гуляйполе продолжаются боевые действия. Фото: из открытых источников

Город фактически находится в серой зоне, там постоянно продолжаются бои. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Интенсивные боевые действия продолжаются на трех южных участках фронта. Российские захватчики активно атакуют украинские позиции, используют авиацию и массово используют ударные беспилотники.

Предыдущие сутки на этом направлении произошло около 50 боевых столкновений. Более 30 из них пришлись на район Гуляйполя. В самом городе зафиксировали 21 бой, еще несколько — на прилегающих территориях и в соседних населенных пунктах. Боевые столкновения были, в частности, в Варваровке, Зеленом и поселке Железнодорожное.

По словам Волошина, в районе Гуляйполя идут жесткие бои, поскольку противник пытается вытеснить украинские подразделения как из самого города, так и из окрестных сел и поселков.

Как пояснил спикер, российские штурмовые группы постоянно заходят в городскую застройку, однако закрепиться им не удается — их уничтожают Силы обороны Украины. В то же время, украинские военные также проводят активные поисково-ударные операции.

"Ситуация в Гуляйполе напоминает большую серую зону, где враг проводит свои штурмовые действия, но не может закрепиться. Силы обороны Украины уничтожают их. Мы также проводим поисково-ударные действия, а в самом городе, в городских кварталах, на улицах продолжаются ожесточенные бои, за каждый дом, объект,"

Как сообщал портал "Комментарии", на Запорожском направлении ситуация обостряется : российские войска пытаются обхватить Орехов и Степногорск, создавая потенциальную угрозу их окружению. Противник применяет тактику малых штурмовых групп для проникновения через украинскую оборону, сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.