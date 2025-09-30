Запасайтеся усім, чим можете: українцям назвали точну дату нової хвилі страшного терору Путіна

Росія може розпочати нову хвилю масованих атак на енергетичну інфраструктуру України вже з 10 жовтня. Про це попередив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, звертаючись до громадян із закликом готуватись до можливих відключень електроенергії.

Фото: з відкритих джерел

Марцінків зазначив, що кількість ворожих ударів з великою ймовірністю зростатиме, а загроза з боку РФ стосується не лише окремих міст, а всієї країни.

"Закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і також бути готовими до ударів по інфраструктурі. Тому підготуймося зараз разом до можливих відключень. Дай, Боже, щоб їх не було, але бачимо досвід інших міст, що ворог б’є по інфраструктурі", – наголосив він.

На тлі цих попереджень військовий експерт Олег Жданов також зауважив, що Росія готує чергову масовану ракетну атаку. За його словами, вона може відбутися вже протягом найближчих 7–10 днів. Водночас Жданов вважає, що повторити подібний удар через короткий проміжок часу для армії РФ буде складно.

"Такі обстріли потребують підготовки та ресурсів, тому повторна атака не буде миттєвою", — додав експерт.

Тим часом Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Так, у ніч на 30 вересня, внаслідок обстрілу житлового будинку в селі Чернеччина на Сумщині, загинула сім’я з двома малими дітьми.

Окрім цього, внаслідок атак в Чернігівській області частина населених пунктів залишилася без світла. Також зафіксовані пошкодження об'єктів енергетики на Київщині та в Дніпропетровській області.

Портал "Коментарі" раніше писав, що скандально відомий російський терорист Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков) визнав, що війна проти України заходить у глухий кут. У своєму зверненні, оприлюдненому його дружиною Мирославою Регінською в Telegram, він заявив про відсутність "перспективи швидкої перемоги" та припустив, що Росії слід розглядати можливість припинення бойових дій, якщо не вдається досягти відчутного результату.