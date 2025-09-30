logo

BTC/USD

113097

ETH/USD

4168.41

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Запасайтесь всем, чем можете: украинцам назвали точную дату новой волны страшного террора Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Запасайтесь всем, чем можете: украинцам назвали точную дату новой волны страшного террора Путина

Мэр Ивано-Франковска заявил, что украинцев ждут массовые отключения электроэнергии.

30 сентября 2025, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия может приступить к новой волне массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины уже с 10 октября. Об этом предупредил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, обращаясь к гражданам с призывом готовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Запасайтесь всем, чем можете: украинцам назвали точную дату новой волны страшного террора Путина

Фото: из открытых источников

Марцинкив отметил, что количество вражеских ударов с большой вероятностью будет расти, а угроза со стороны РФ касается не только отдельных городов, а всей страны.

"Призываю быть максимально бдительными, реагировать на тревоги и также быть готовыми к ударам по инфраструктуре. Поэтому подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Дай Бог, чтобы их не было, но видим опыт других городов, что враг бьет по инфраструктуре", — подчеркнул он.

На фоне предупреждений военный эксперт Олег Жданов также отметил, что Россия готовит очередную массированную ракетную атаку. По его словам, она может состояться уже в ближайшие 7–10 дней. В то же время Жданов считает, что повторить подобный удар из-за короткого промежутка времени для армии РФ будет сложно.

"Такие обстрелы нуждаются в подготовке и ресурсах, поэтому повторная атака не будет мгновенной", — добавил эксперт.

Тем временем Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. Так, в ночь на 30 сентября, в результате обстрела жилого дома в селе Чернеччина Сумской области, погибла семья с двумя малыми детьми.

Кроме того, в результате атак в Черниговской области часть населенных пунктов осталась без света. Также зафиксированы повреждения объектов энергетики Киевской и Днепропетровской области.

Портал "Комментарии" ранее писал, что скандально известный российский террорист Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) признал, что война против Украины заходит в тупик. В своем обращении, обнародованном его супругой Мирославой Регинской в Telegram, он заявил об отсутствии "перспективы скорой победы" и предположил, что России следует рассматривать возможность прекращения боевых действий, если не удается достичь ощутимого результата.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1123681096007869
Теги:

Новости

Все новости