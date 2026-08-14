“Заморозка” буде: у Міноборони РФ пригрозили попередженням

Президент США Дональд Трамп наголосив на необхідності активізувати та посилити переговорний трек щодо припинення війни в Україні. Українська сторона демонструє готовність до реальних переговорів, однак окреслює чіткі обмеження. Російська сторона висуває ультиматуми, без яких за стіл переговорів сідати не готові.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Одним із варіантів, який пропонувала Україна, була зупинка на нинішній лінії фронту, щоб почати діалог. Росія це категорично відкидає.

У Міністерстві оборони РФ відповіли на так звану “заморозку”, опублікувавши допис.

“Зимою вам буде “заморозка”, — йдеться у повідомленні російського міністерства.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у нещодавньому інтерв’ю на російському телебаченні заявив, що Москва не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту. За його словами, російська сторона має намір діяти значно жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, які забезпечують українську армію. При цьому очільник російського дипломатичного відомства звинуватив Україну в атаках на цивільні об'єкти та хвастощах у соціальних мережах.

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Війна в Україні перейшла в нову фазу — на виснаження. Про це говорять і експерти, і військові, і політики. Зазначають, що умовно безпечного тилу більше не буде — сторони битимуть, куди зможуть “дотягнутися”. Переможе той, хто довше вистоїть. Штучний інтелект проаналізував, у кого більше шансів у війні на виснаження.