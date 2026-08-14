logo_ukra

BTC/USD

62738

ETH/USD

1871.85

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Заморозка” буде: у Міноборони РФ пригрозили попередженням
commentss НОВИНИ Всі новини

“Заморозка” буде: у Міноборони РФ пригрозили попередженням

У Міноборони РФ пообіцяли “заморозку”, однак є нюанс

14 серпня 2026, 12:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп наголосив на необхідності активізувати та посилити переговорний трек щодо припинення війни в Україні. Українська сторона демонструє готовність до реальних переговорів, однак окреслює чіткі обмеження. Російська сторона висуває ультиматуми, без яких за стіл переговорів сідати не готові. 

“Заморозка” буде: у Міноборони РФ пригрозили попередженням

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Одним із варіантів, який пропонувала Україна, була зупинка на нинішній лінії фронту, щоб почати діалог. Росія це категорично відкидає.

У Міністерстві оборони РФ відповіли на так звану “заморозку”, опублікувавши допис. 

“Зимою вам буде “заморозка”, — йдеться у повідомленні російського міністерства. 

“Заморозка” буде: у Міноборони РФ пригрозили попередженням - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров  у нещодавньому інтерв’ю на російському телебаченні заявив, що Москва не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту. За його словами, російська сторона має намір діяти значно жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, які забезпечують українську армію. При цьому очільник російського дипломатичного відомства звинуватив Україну в атаках на цивільні об'єкти та хвастощах у соціальних мережах.

Читайте також: Війна на виснаження зламає Росію: у чому фатально прорахувався Путін

Війна в Україні перейшла в нову фазу — на виснаження. Про це говорять і експерти, і військові, і політики. Зазначають, що умовно безпечного тилу більше не буде — сторони битимуть, куди зможуть “дотягнутися”. Переможе той, хто довше вистоїть. Штучний інтелект проаналізував, у кого більше шансів у війні на виснаження. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини