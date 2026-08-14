"Заморозка" будет: в Минобороны РФ пригрозили предупреждением

Президент США Дональд Трамп отметил необходимость активизировать и усилить переговорный трек о прекращении войны в Украине. Украинская сторона демонстрирует готовность к реальным переговорам, однако определяет четкие ограничения. Российская сторона выдвигает ультиматумы, без которых за стол переговоров садиться не готовы.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Одним из вариантов, предлагаемых Украиной, была остановка на нынешней линии фронта, чтобы начать диалог. Россия это категорически отвергает.

В Министерстве обороны РФ ответили на так называемую "заморозку", опубликовав сообщение.

"Зимой вам будет заморозка", — говорится в сообщении российского министерства.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью на российском телевидении заявил, что Москва не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта. По его словам, российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию. При этом глава российского дипломатического ведомства обвинил Украину в атаках на гражданские объекты и хвастовстве в социальных сетях.

Читайте также: Война на истощение сломает Россию: в чем фатально просчитался Путин

Война в Украине перешла в новую фазу – на истощение. Об этом говорят и эксперты, и военные, и политики. Отмечают, что условно безопасного тыла больше не будет — стороны будут бить, куда смогут дотянуться. Победит тот, кто дольше устоит. Искусственный интеллект проанализировал, у кого больше шансов в войне на истощение.