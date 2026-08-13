Війна на виснаження зламає Росію: у чому фатально прорахувався Путін

Війна в Україні перейшла в нову фазу — на виснаження. Про це говорять і експерти, і військові, і політики. Зазначають, що умовно безпечного тилу більше не буде — сторони битимуть, куди зможуть “дотягнутися”. Переможе той, хто довше вистоїть. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, у кого більше шансів — в України чи Росії.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT віддає Росії невелику перевагу саме у війні на виснаження. Головна причина — значно більші людські та економічні ресурси країни-агресорки. Москва може довше підтримувати високі військові витрати, компенсувати втрати та виробляти озброєння.

Втім, ця перевага не означає автоматичної перемоги. За оцінкою чат-бота, російське просування залишається повільним, а ціна наступальних дій — високою.

Для України найбільшою проблемою залишається нестача людей. Водночас ситуацію здатні змінити допомога Європи та розвиток власного оборонного виробництва. ChatGPT окремо вказує на передбачені ЄС 60 млрд євро військової допомоги Україні на 2026-2027 роки.

Ключовий висновок цього прогнозу простий: переможе не обов'язково той, у кого більше людей, а той, хто ефективніше перетворює свої ресурси на військову силу.

Чат-бот Gemini також визнає перевагу Росії у класичній математиці. Йдеться про людський потенціал, великі виробничі можливості та фінансові ресурси. Але цей ресурс, за оцінкою чат-бота, не безмежний. Серед проблем російської армії він називає технологічне відставання, скорочення запасів радянської техніки та економічне перевантаження.

Україна, навпаки, може робити ставку на дрони, робототехніку, засоби радіоелектронної боротьби та підтримку союзників. Найслабше місце Києва — людський ресурс і залежність від стабільних західних поставок.

Модель ШІ робить важливе застереження: у війні “сам на сам” перевага була б на боці Росії. Проте за нинішніх умов Україна має шанс зробити продовження війни надто дорогим для Кремля.

Найоптимістичніший для України прогноз дав чат-бот Grok. Він стверджує, що влітку 2026 року російська ставка на масовість уже стикається з проблемами. За наведеними оцінками, російські втрати становлять 30-35 тисяч людей на місяць, тоді як набір — близько 27 тисяч. Окремо чат-бот наголошує на повільному просуванні російських військ.

Водночас Україна компенсує меншу чисельність використанням технологій. Йдеться про дрони, удари по російській нафтовій інфраструктурі, складах та логістиці.

У результаті Grok вважає, що за умови збереження західної допомоги шанси України у цій “марафонській дистанції” можуть бути вищими.

Усі три чат-боти погоджуються: за кількістю людей, масштабом економіки та ресурсами перевага залишається за Росією. Однак вирішальним фактором стає не сама кількість ресурсів, а здатність їх ефективно використовувати. Якщо Україна збереже підтримку партнерів, вирішить проблему поповнення війська та нарощуватиме виробництво зброї, математична перевага Росії зовсім не гарантує їй перемоги.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вказує на плани Путіна припинити війну.