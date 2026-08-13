Война на истощение сломает Россию: в чем фатально просчитался Путин

Война в Украине перешла в новую фазу – на истощение. Об этом говорят и эксперты, и военные, и политики. Отмечают, что условно безопасного тыла больше не будет — стороны будут бить, куда смогут дотянуться. Победит тот, кто дольше устоит. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, у кого больше шансов — у Украины или России.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT отдает России небольшое преимущество именно в войне на истощение. Главная причина – гораздо большие человеческие и экономические ресурсы страны-агрессорки. Москва может дольше поддерживать высокие военные расходы, компенсировать потери и производить вооружение.

Впрочем, это преимущество не означает автоматическую победу. По оценке чат-бота, российское продвижение остается медленным, а цена наступательных действий – высокой.

Для Украины наибольшей проблемой остается нехватка людей. В то же время, ситуация способна изменить помощь Европы и развитие собственного оборонного производства. ChatGPT отдельно указывает на предусмотренные ЕС 60 млрд евро военной помощи Украине на 2026-2027 годы.

Ключевой вывод этого прогноза прост: победит не обязательно тот, у кого больше людей, а тот, кто эффективнее превращает свои ресурсы в военную силу.

Чат-бот Gemini также признает преимущество России в классической математике. Речь идет о человеческом потенциале, больших производственных возможностях и финансовых ресурсах. Но этот ресурс, по оценке чат-бота, не безграничен. Среди проблем российской армии он называет технологическое отставание, сокращение запасов советской техники и экономическую перегрузку.

Украина, напротив, может делать ставку на дроны, робототехнику, средства радиоэлектронной борьбы и поддержку союзников. Самое слабое место Киева – человеческий ресурс и зависимость от стабильных западных поставок.

Модель ИИ делает важную оговорку: в войне "один на один" преимущество было бы на стороне России. Однако в нынешних условиях у Украины есть шанс сделать продолжение войны слишком дорогим для Кремля.

Самый оптимистичный для Украины прогноз дал чат-бот Grok. Он утверждает, что летом 2026 российская ставка на массовость уже сталкивается с проблемами. По приведенным оценкам, российские потери составляют 30-35 тысяч человек в месяц, в то время как набор – около 27 тысяч. Отдельно чат-бот отмечает медленное продвижение русских войск.

В то же время, Украина компенсирует меньшую численность использованием технологий. Речь идет о дронах, ударах по российской нефтяной инфраструктуре, складах и логистике.

В результате Grok считает, что при сохранении западной помощи шансы Украины в этой "марафонской дистанции" могут быть выше.

Все три чата соглашаются: по количеству людей, масштабу экономики и ресурсам преимущество остается за Россией. Однако решающим фактором становится не самое количество ресурсов, а способность их эффективно использовать. Если Украина сохранит поддержку партнеров, решит проблему пополнения войска и будет наращивать производство оружия, математическое преимущество России не гарантирует ей победы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что указывает на планы Путина прекратить войну.