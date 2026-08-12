У Кремлі вже паніка: Путін різко змінив рішення по війні в Україні

У владних колах Росії паніка — ситуація відверто не на користь Москви: на фронті успіхів немає, НПЗ та склади палають, росіяни вже не хочуть помирати на війні, прихована мобілізація зривається. У такій ситуації Путіну залишається одне — завершувати війну. Ймовірно такий сценарій і готують у Кремлі.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, щоб якось урятувати ситуацію, щоб не зазнати повного розгрому на лінії фронту, Кремль шукає шляхи та способи початку сепаратних переговорів із Заходом, із Європейським Союзом. За словами експерта, навіть повертають в російську політику родину Єльцина для таємної дипломатії із Заходом.

“Головне завдання старих політиків, наведення кулуарних мостів із колективним Заходом та пошук дипломатичного виходу з українського конфлікту. Мета — організація переговорного процесу щодо заморожування війни, швидше за все, поки що на умовах РФ. Хоча умови поки що не оголошуються. Можливо, Путін вже й дозрів на компроміс”, — зауважив Жданов.

За словами експерта, можливо його пояснили, що або він втратить все, або зможе зберегти те, що зараз має. Експерт зауважив, що головний акцент роблять саме на ЄС, адже вважають, що він сильніше за всіх втомився він санкційного економічного тиску.

Хоча, підкреслив експерт, Європа поки що продовжує формувати пакети санкцій проти Російської Федерації та вже дійшли до досить серйозного тиску.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, Росія готується до виборів у Державну думу, які відбудуться у вересні. Волевиявлення проведуть і на українських окупованих територіях, хоча вони незаконні. Від окупованих територій вимагають підтримку “Єдиної Росії” на рівні не менше 70%.



