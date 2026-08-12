Во властных кругах России паника – ситуация откровенно не в пользу Москвы: на фронте успехов нет, НПЗ и склады пылают, россияне уже не хотят умирать на войне, скрытая мобилизация срывается. В такой ситуации Путину остается одно – завершать войну. Вероятно, такой сценарий и готовят в Кремле.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чтобы как-то спасти ситуацию, чтобы не потерпеть полный разгром на линии фронта, Кремль ищет пути и способы начала сепаратных переговоров с Западом, с Европейским Союзом. По словам эксперта, даже возвращают в российскую политику семью Ельцина для тайной дипломатии с Западом.

"Главная задача старых политиков, наведение кулуарных мостов с коллективным Западом и поиск дипломатического выхода из украинского конфликта. Цель — организация переговорного процесса по замораживанию войны, скорее всего, пока на условиях РФ. Хотя условия пока не объявляются. Возможно, Путин уже и созрел на компромисс", — заметил.

По словам эксперта, возможно, его объяснили, что или он потеряет все, или сможет сохранить то, что сейчас имеет. Эксперт отметил, что главный акцент делают именно на ЕС, ведь считают, что он сильнее всех устал санкционного экономического давления.

Хотя, подчеркнул эксперт, Европа пока продолжает формировать пакеты санкций против Российской Федерации и уже пришли к достаточно серьезному давлению.

Напомним, портал "Комментарии" писал, Россия готовится к выборам в Государственную думу, которые состоятся в сентябре. Волеизъявление проведут и на украинских оккупированных территориях, хотя они незаконны. От оккупированных территорий требуют поддержки "Единой России" на уровне не менее 70%.



