Путін більше не приховує своїх планів: рішення щодо окупованих територій ошелешило

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Росія готується до виборів у Державну думу, які відбудуться у вересні. Волевиявлення проведуть і на українських окупованих територіях, хоча вони незаконні.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що Росія збирається масово фальсифікувати так звані вибори до Держдуми на ТОТ України.
За його словами, на тимчасово окупованих територіях путінська адміністрація поставила задачу забезпечити явку на рівні понад 65-70%. Також серед вимог — а також забезпечити “Єдіной Росії” не менше 70% підтримки.
За його словами, ще одним доказом того, що путінський режим не бачить майбутнього без війни та боїться показувати підтримку антивоєнних настроїв, стало показове зняття з виборів антивоєнної партії “Яблуко”. Причиною може бути побоювання, що вона набере помітний відсоток голосів.
Коваленко зазначив, що в Росії все більше зростає прошарок населення, який виступає проти продовження війни.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нову кризу у РФ, до якої призвели рішення Путіна.