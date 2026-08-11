Росія готується до виборів у Державну думу, які відбудуться у вересні. Волевиявлення проведуть і на українських окупованих територіях, хоча вони незаконні.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що Росія збирається масово фальсифікувати так звані вибори до Держдуми на ТОТ України.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях путінська адміністрація поставила задачу забезпечити явку на рівні понад 65-70%. Також серед вимог — а також забезпечити “Єдіной Росії” не менше 70% підтримки.

“Самі ж вибори на ТОТ України є повністю незаконними, але Росія хоче використати їх в якості легітимізації окупації. Також важливо, що вибори до Держдуми у РФ зараз відбуваються із тотальною риторикою підтримки вічної війни — всі політсили підтримують продовження бойових дій проти України”, — зауважив Коваленко.

За його словами, ще одним доказом того, що путінський режим не бачить майбутнього без війни та боїться показувати підтримку антивоєнних настроїв, стало показове зняття з виборів антивоєнної партії “Яблуко”. Причиною може бути побоювання, що вона набере помітний відсоток голосів.

Коваленко зазначив, що в Росії все більше зростає прошарок населення, який виступає проти продовження війни.

“Переважно це жителі регіонів РФ, хоча такі ж настрої фіксуються в Москві, де вкрай негативно сприймають чутки про можливу мобілізацію. Зараз це населення, яке не здатне на організований вуличний протест. Але так само було і в Радянському Союзі, який розвалився через економіку і негативні настрої людей, які критикували владу на власних кухнях у панельках і хрущовках”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нову кризу у РФ, до якої призвели рішення Путіна.



