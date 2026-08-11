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Кречмаровская Наталия
Россия готовится к выборам в Государственную думу, которые пройдут в сентябре. Волеизъявление проведут и на украинских оккупированных территориях, хотя они незаконны.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко отметил, что Россия собирается массово фальсифицировать так называемые выборы в Госдуму на ВОТ Украины.
По его словам, на временно оккупированных территориях путинская администрация поставила задачу обеспечить явку более чем на 65-70%. Также среди требований – а также обеспечить "Единой России" не менее 70% поддержки.
По его словам, еще одним доказательством того, что путинский режим не видит будущего без войны и боится показывать поддержку антивоенных настроений, стало показательное снятие с выборов антивоенной партии "Яблоко". Причиной может стать опасение, что она наберет заметный процент голосов.
Коваленко отметил, что в России все больше растет прослойка населения, выступающая против продолжения войны.
Напомним: портал "Комментарии" писал о новом кризисе в РФ, к которому привели решение Путина.