Россия готовится к выборам в Государственную думу, которые пройдут в сентябре. Волеизъявление проведут и на украинских оккупированных территориях, хотя они незаконны.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко отметил, что Россия собирается массово фальсифицировать так называемые выборы в Госдуму на ВОТ Украины.

По его словам, на временно оккупированных территориях путинская администрация поставила задачу обеспечить явку более чем на 65-70%. Также среди требований – а также обеспечить "Единой России" не менее 70% поддержки.

"Сами же выборы на ВОТ Украины полностью незаконны, но Россия хочет использовать их в качестве легитимизации оккупации. Также важно, что выборы в Госдуму в РФ сейчас проходят с тотальной риторикой поддержки вечной войны — все политсилы поддерживают продолжение боевых действий против Украины", — отметил Коваленко.

По его словам, еще одним доказательством того, что путинский режим не видит будущего без войны и боится показывать поддержку антивоенных настроений, стало показательное снятие с выборов антивоенной партии "Яблоко". Причиной может стать опасение, что она наберет заметный процент голосов.

Коваленко отметил, что в России все больше растет прослойка населения, выступающая против продолжения войны.

"Предпочтительно это жители регионов РФ, хотя такие же настроения фиксируются в Москве, где крайне отрицательно воспринимают слухи о возможной мобилизации. Сейчас это население, которое не способно на организованный уличный протест. Но так же было и в Советском Союзе, который развалился из-за экономики и негативных настроений людей, критиковавших власть на собственных кухнях в панельках и хрущевках”, — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новом кризисе в РФ, к которому привели решение Путина.



