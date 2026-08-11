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Росіяни уже в істериці: Путін привів РФ до несподіваної кризи

Військовий ЗСУ Сазонов розповів про нову хвилю паливної кризи в Росії

11 серпня 2026, 14:47
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Кречмаровская Наталия

Війна проти України уже позначається на житті кожного росіянина і це не тільки загроза масштабної мобілізації чи палаючи склади та НПЗ на території Росії. Росіяни ризикують залишитися зовсім без транспорту. 

Росіяни уже в істериці: Путін привів РФ до несподіваної кризи

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів про нову хвилю паливної кризи в РФ. За його словами, удари по НПЗ знову спровокували дефіцит бензину. На заправки повернулися черги з конфліктами та бійками.  

“Дефіцит, провали з логістики, злі аграрії, яким нема чим заправляти комбайни та трактори, урізання навіть для військових, для адміністрацій, для всіх. Коротше, повний набір. Друга хвиля паливної кризи йде до Росії”, — зазначив Сазонов.

Щодоби, за його словами, Україна “виносить” мінімум по одному, а то і по два НПЗ, через що знижується виробництво. Росіяни намагаються ремонтувати заводи, підвозити паливо та знижують вимоги до якості. Норми, зазначив військовий, знизили відразу до Євро-3 та навіть Євро-2 і дозволили імпорт такого бензину. 

"Друга хвиля буде набагато жорсткішою для росіян. Це без сумнівів. І закінчиться вона..., а ніхто не знає, коли вона закінчиться. Вона ніколи не закінчиться. Вона закінчиться разом з Росією", — переконаний військовий.

Побічний ефект від низької якості бензину вже відчули росіяни — у них почали масово ламатися автомобілі китайського виробництва. Сазонов пояснив, що сучасні двигуни, у тому числі й китайські, розраховані на Євро-5. 

"Крім паливної кризи в Росії буде дуже потужна криза ще й з транспортом, який масово виходить з ладу", — підсумував військовий. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії дедалі частіше з'являються ознаки втоми від війни, однак це поки не означає, що Кремль готовий змінити свою політику.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=q6470QngR1s
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