Росіяни уже в істериці: Путін привів РФ до несподіваної кризи

Війна проти України уже позначається на житті кожного росіянина і це не тільки загроза масштабної мобілізації чи палаючи склади та НПЗ на території Росії. Росіяни ризикують залишитися зовсім без транспорту.

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів про нову хвилю паливної кризи в РФ. За його словами, удари по НПЗ знову спровокували дефіцит бензину. На заправки повернулися черги з конфліктами та бійками.

“Дефіцит, провали з логістики, злі аграрії, яким нема чим заправляти комбайни та трактори, урізання навіть для військових, для адміністрацій, для всіх. Коротше, повний набір. Друга хвиля паливної кризи йде до Росії”, — зазначив Сазонов.

Щодоби, за його словами, Україна “виносить” мінімум по одному, а то і по два НПЗ, через що знижується виробництво. Росіяни намагаються ремонтувати заводи, підвозити паливо та знижують вимоги до якості. Норми, зазначив військовий, знизили відразу до Євро-3 та навіть Євро-2 і дозволили імпорт такого бензину.

"Друга хвиля буде набагато жорсткішою для росіян. Це без сумнівів. І закінчиться вона..., а ніхто не знає, коли вона закінчиться. Вона ніколи не закінчиться. Вона закінчиться разом з Росією", — переконаний військовий.

Побічний ефект від низької якості бензину вже відчули росіяни — у них почали масово ламатися автомобілі китайського виробництва. Сазонов пояснив, що сучасні двигуни, у тому числі й китайські, розраховані на Євро-5.

"Крім паливної кризи в Росії буде дуже потужна криза ще й з транспортом, який масово виходить з ладу", — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії дедалі частіше з'являються ознаки втоми від війни, однак це поки не означає, що Кремль готовий змінити свою політику.



