Росіяни уже в істериці: Путін привів РФ до несподіваної кризи

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Кречмаровская Наталия
Війна проти України уже позначається на житті кожного росіянина і це не тільки загроза масштабної мобілізації чи палаючи склади та НПЗ на території Росії. Росіяни ризикують залишитися зовсім без транспорту.
Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів про нову хвилю паливної кризи в РФ. За його словами, удари по НПЗ знову спровокували дефіцит бензину. На заправки повернулися черги з конфліктами та бійками.
Щодоби, за його словами, Україна “виносить” мінімум по одному, а то і по два НПЗ, через що знижується виробництво. Росіяни намагаються ремонтувати заводи, підвозити паливо та знижують вимоги до якості. Норми, зазначив військовий, знизили відразу до Євро-3 та навіть Євро-2 і дозволили імпорт такого бензину.
Побічний ефект від низької якості бензину вже відчули росіяни — у них почали масово ламатися автомобілі китайського виробництва. Сазонов пояснив, що сучасні двигуни, у тому числі й китайські, розраховані на Євро-5.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії дедалі частіше з'являються ознаки втоми від війни, однак це поки не означає, що Кремль готовий змінити свою політику.