Росіяни підуть проти Путіна: чого не очікував лідер РФ

У Росії дедалі частіше з'являються ознаки втоми від війни, однак це поки не означає, що Кремль готовий змінити свою політику.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович, коментуючи ситуацію всередині РФ. Експерт пояснив, що сигнали невдоволення все частіше з’являються як у частини російського суспільства, так і серед еліт. Про це, зокрема, свідчать заяви окремих публічних діячів, а також оцінки російських соціологів, які фіксують зміну настроїв, зазначив він. Втім, уточнив експерт, поки немає ключової передумови для завершення війни.

“Головного немає — рішення з боку Путіна та його найближчого оточення”, — наголосив Рейтерович.

Політолог вважає, що останні публічні заяви лідера РФ лише підтверджують його небажання завершувати війну проти України. За словами експерта, навіть на тлі внутрішніх проблем Росії та зміни суспільних настроїв Путін прагне продовжувати війну.

До того ж, за словами експерта, виникають певні питання і до психічного стану Путіна — особливо після його фрази, “що робитимемо без “СВО”.

Водночас Рейтерович не виключає, що ситуація може змусити Москву сісти за стіл переговорів. За його словами, це може статися, якщо можливості країни-агресора продовжувати війну суттєво скоротяться.

Експерт наголосив, що багато залежатиме від успіхів українських військових на фронті та подальшої підтримки з боку міжнародних партнерів.

Окремо він звернув увагу на необхідність посилення української протиповітряної оборони. На його думку, саме здатність перехоплювати балістичні ракети стане одним із ключових факторів безпеки найближчим часом.

“Здатність збивати балістику зараз стає одним із головних пріоритетів. Саме тому Україна говорить про потребу у сотнях ракет-перехоплювачів. Це наш важливий козир, і його потрібно забезпечити”, — підсумував Рейтерович.

Водночас він зазначив, що необхідно бути готовими до непростого опалювального сезону. Українська влада, за словами експерта, вже неодноразово попереджала, що майбутня зима може бути складною через загрозу нових російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення, на думку Арестовича, залишилося у Путіна.