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Россияне пойдут против Путина: чего не ожидал лидер РФ

Политолог Рейтерович рассказал, что в России изменились настроения

31 июля 2026, 23:16
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Кречмаровская Наталия

В России все чаще появляются признаки усталости от войны, однако это пока не означает, что Кремль готов изменить свою политику.

Россияне пойдут против Путина: чего не ожидал лидер РФ

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович, комментируя ситуацию внутри РФ. Эксперт объяснил, что сигналы недовольства все чаще появляются как у части российского общества, так и среди элит. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления отдельных публичных деятелей, а также оценки российских социологов, фиксирующих смену настроений, отметил он. Впрочем, уточнил эксперт, пока нет ключевой предпосылки для завершения войны.

"Главного нет — решение со стороны Путина и его ближайшего окружения", — подчеркнул Рейтерович.

Политолог считает, что последние публичные заявления лидера РФ лишь подтверждают его нежелание завершать войну против Украины. По словам эксперта, даже на фоне внутренних проблем России и смены общественных настроений Путин стремится продолжать войну.

К тому же, по словам эксперта, возникают определенные вопросы и в психическом состоянии Путина — особенно после его фразы, что будем делать без "СВО".

В то же время Рейтерович не исключает, что ситуация может вынудить Москву сесть за стол переговоров. По его словам, это может произойти, если возможности страны-агрессора продолжать войну существенно сократятся.

Эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от успехов украинских военных на фронте и дальнейшей поддержки со стороны международных партнеров.

Отдельно он обратил внимание на необходимость усиления украинской противовоздушной обороны. По его мнению, именно способность перехватывать баллистические ракеты станет одним из ключевых факторов безопасности в ближайшее время.

"Способность сбивать баллистику сейчас становится одним из главных приоритетов. Именно поэтому Украина говорит о необходимости сотни ракет-перехватчиков. Это наш важный козырь, и его нужно обеспечить", — подытожил Рейтерович.

В то же время он отметил, что необходимо быть готовыми к непростому отопительному сезону. Украинские власти, по словам эксперта, уже неоднократно предупреждали, что предстоящая зима может быть сложной из-за угрозы новых российских атак по энергетической инфраструктуре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение, по мнению Арестовича, осталось у Путина.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1c8XBJ5gwZI
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