Россияне пойдут против Путина: чего не ожидал лидер РФ

В России все чаще появляются признаки усталости от войны, однако это пока не означает, что Кремль готов изменить свою политику.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович, комментируя ситуацию внутри РФ. Эксперт объяснил, что сигналы недовольства все чаще появляются как у части российского общества, так и среди элит. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления отдельных публичных деятелей, а также оценки российских социологов, фиксирующих смену настроений, отметил он. Впрочем, уточнил эксперт, пока нет ключевой предпосылки для завершения войны.

"Главного нет — решение со стороны Путина и его ближайшего окружения", — подчеркнул Рейтерович.

Политолог считает, что последние публичные заявления лидера РФ лишь подтверждают его нежелание завершать войну против Украины. По словам эксперта, даже на фоне внутренних проблем России и смены общественных настроений Путин стремится продолжать войну.

К тому же, по словам эксперта, возникают определенные вопросы и в психическом состоянии Путина — особенно после его фразы, что будем делать без "СВО".

В то же время Рейтерович не исключает, что ситуация может вынудить Москву сесть за стол переговоров. По его словам, это может произойти, если возможности страны-агрессора продолжать войну существенно сократятся.

Эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от успехов украинских военных на фронте и дальнейшей поддержки со стороны международных партнеров.

Отдельно он обратил внимание на необходимость усиления украинской противовоздушной обороны. По его мнению, именно способность перехватывать баллистические ракеты станет одним из ключевых факторов безопасности в ближайшее время.

"Способность сбивать баллистику сейчас становится одним из главных приоритетов. Именно поэтому Украина говорит о необходимости сотни ракет-перехватчиков. Это наш важный козырь, и его нужно обеспечить", — подытожил Рейтерович.

В то же время он отметил, что необходимо быть готовыми к непростому отопительному сезону. Украинские власти, по словам эксперта, уже неоднократно предупреждали, что предстоящая зима может быть сложной из-за угрозы новых российских атак по энергетической инфраструктуре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение, по мнению Арестовича, осталось у Путина.