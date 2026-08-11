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Кречмаровская Наталия
Война против Украины уже сказывается на жизни каждого россиянина и это не только угроза масштабной мобилизации или горящая склады и НПЗ на территории России. Россияне рискуют остаться совсем без транспорта.
Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал о новой волне топливного кризиса в РФ. По его словам, удары по НПЗ снова спровоцировали дефицит бензина. На заправки вернулись очереди с конфликтами и драками.
Ежесуточно, по его словам, Украина "выносит" минимум по одному, а то и по два НПЗ, из-за чего снижается производство. Россияне пытаются ремонтировать заводы, подвозить топливо и снижают требования к качеству. Нормы, отметил военный, снизили сразу до Евро-3 и даже Евро-2 и разрешили импорт такого бензина.
Побочный эффект от низкого качества бензина уже ощутили россияне – у них начали массово ломаться автомобили китайского производства. Сазонов объяснил, что современные двигатели, в том числе и китайские, рассчитаны на Евро-5.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России все чаще появляются признаки усталости от войны, однако это пока не означает, что Кремль готов изменить свою политику.