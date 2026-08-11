Россияне уже в истерике: Путин привел РФ к неожиданному кризису

Война против Украины уже сказывается на жизни каждого россиянина и это не только угроза масштабной мобилизации или горящая склады и НПЗ на территории России. Россияне рискуют остаться совсем без транспорта.

Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал о новой волне топливного кризиса в РФ. По его словам, удары по НПЗ снова спровоцировали дефицит бензина. На заправки вернулись очереди с конфликтами и драками.

"Дефицит, провалы по логистике, злые аграрии, которым нечем заправлять комбайны и тракторы, урезание даже для военных, для администраций, для всех. Короче, полный набор. Вторая волна топливного кризиса идет в Россию", — отметил Сазонов.

Ежесуточно, по его словам, Украина "выносит" минимум по одному, а то и по два НПЗ, из-за чего снижается производство. Россияне пытаются ремонтировать заводы, подвозить топливо и снижают требования к качеству. Нормы, отметил военный, снизили сразу до Евро-3 и даже Евро-2 и разрешили импорт такого бензина.

"Вторая волна будет намного жестче для россиян. Это без сомнений. И закончится она..., а никто не знает, когда она закончится. Она никогда не закончится. Она закончится вместе с Россией", — убежден военный.

Побочный эффект от низкого качества бензина уже ощутили россияне – у них начали массово ломаться автомобили китайского производства. Сазонов объяснил, что современные двигатели, в том числе и китайские, рассчитаны на Евро-5.

"Помимо топливного кризиса в России будет очень мощный кризис еще и с транспортом, который массово выходит из строя", — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России все чаще появляются признаки усталости от войны, однако это пока не означает, что Кремль готов изменить свою политику.



