Заморожені активи рф та нові сили підтримки: що готує Франція для України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про створення міжнародної робочої групи, яка займатиметься формуванням так званих "сил підтримки" для гарантій безпеки України. Як пише Le Monde, робочу групу очолять Франція та Велика Британія, до неї також долучаться Туреччина і США.

Допомога від Франції Україні

За інформацією видання, нині обговорюється варіант, за якого така "коаліція бажаючих" може розмістити сили, що працювали б у ролі другого ешелону для підсилення української армії — у випадку, якщо Київ і москва підпишуть мирне врегулювання. Йдеться про структуру, яка стане елементом довгострокової системи безпеки та продовжить підтримку України навіть після завершення активної фази війни.

Макрон також окремо наголосив, що найближчими днями очікується рішення щодо використання заморожених російських активів. Париж вважає, що ці кошти можуть стати одним із ключових джерел фінансування для України, а також інструментом тиску на росію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Запоріжжі зафіксовано черговий ворожий удар по цивільній інфраструктурі. Ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого на кількох поверхах спалахнула пожежа. Рятувальні служби працюють на місці, триває ліквідація загоряння та розбір завалів.





Попередня інформація щодо постраждалих уточнюється — обласна влада наголошує, що дані можуть змінюватися впродовж рятувальних робіт. Запорізька обласна військова адміністрація вже оприлюднила перші фото з місця події, на яких видно масштаби руйнувань та роботу екстрених служб. Наразі відомо, що удар припав саме по житловому масиву, де немає жодних військових об’єктів. Представники ОВА підкреслюють, що російські війська продовжують навмисно бити по мирних кварталах, ставлячи під загрозу життя цивільних. Інформація оновлюється.



