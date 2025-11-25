logo_ukra

BTC/USD

87371

ETH/USD

2932.86

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни вгатили по багатоповерхівці у Запоріжжі: у місті пекло
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни вгатили по багатоповерхівці у Запоріжжі: у місті пекло

Російська армія знову завдала удару по Запоріжжю — під обстріл потрапив житловий сектор

25 листопада 2025, 23:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Запоріжжі зафіксовано черговий ворожий удар по цивільній інфраструктурі. Ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого на кількох поверхах спалахнула пожежа. Рятувальні служби працюють на місці, триває ліквідація загоряння та розбір завалів.

Росіяни вгатили по багатоповерхівці у Запоріжжі: у місті пекло

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Попередня інформація щодо постраждалих уточнюється — обласна влада наголошує, що дані можуть змінюватися впродовж рятувальних робіт. Запорізька обласна військова адміністрація вже оприлюднила перші фото з місця події, на яких видно масштаби руйнувань та роботу екстрених служб.

Наразі відомо, що удар припав саме по житловому масиву, де немає жодних військових об’єктів. Представники ОВА підкреслюють, що російські війська продовжують навмисно бити по мирних кварталах, ставлячи під загрозу життя цивільних.

Інформація оновлюється.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/52232
Теги:

Новини

Всі новини