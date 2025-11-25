Росіяни вгатили по багатоповерхівці у Запоріжжі: у місті пекло

У Запоріжжі зафіксовано черговий ворожий удар по цивільній інфраструктурі. Ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого на кількох поверхах спалахнула пожежа. Рятувальні служби працюють на місці, триває ліквідація загоряння та розбір завалів.

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Попередня інформація щодо постраждалих уточнюється — обласна влада наголошує, що дані можуть змінюватися впродовж рятувальних робіт. Запорізька обласна військова адміністрація вже оприлюднила перші фото з місця події, на яких видно масштаби руйнувань та роботу екстрених служб.

Наразі відомо, що удар припав саме по житловому масиву, де немає жодних військових об’єктів. Представники ОВА підкреслюють, що російські війська продовжують навмисно бити по мирних кварталах, ставлячи під загрозу життя цивільних.

Інформація оновлюється.



