Война с Россией Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: в городе ад
Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: в городе ад

Российская армия снова нанесла удар по Запорожью — под обстрел попал жилищный сектор

25 ноября 2025, 23:00
Ткачова Марія

В Запорожье зафиксирован очередной вражеский удар по гражданской инфраструктуре. Ракета попала в многоэтажный жилой дом, в результате чего на нескольких этажах вспыхнул пожар. Спасательные службы работают на месте, идет ликвидация возгорания и разбор завалов.

Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: в городе ад

Россияне ударили по Запорожью

Предварительная информация о пострадавших уточняется — областные власти подчеркивают, что данные могут изменяться в течение спасательных работ. Запорожская областная военная администрация уже обнародовала первые фото с места происшествия, на которых видны масштабы разрушений и работа экстренных служб.

Пока известно, что удар пришелся именно по жилому массиву, где нет никаких военных объектов. Представители ОВА подчеркивают, что российские войска продолжают намеренно избивать по мирным кварталам, ставя под угрозу жизнь гражданских.

Информация обновляется.




Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/52232
