Замороженные активы России и новые силы поддержки: что готовит Франция для Украины

Ткачова Марія
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о создании международной рабочей группы, которая будет заниматься формированием так называемых сил поддержки для гарантий безопасности Украины. Как пишет Le Monde, рабочую группу возглавят Франция и Великобритания, к ней также присоединятся Турция и США.
Помощь от Франции Украине
По информации издания, сейчас обсуждается вариант, при котором такая "коалиция желающих" может разместить силы, работающие в роли второго эшелона для усиления украинской армии — в случае, если Киев и москва подпишут мирное урегулирование. Речь идет о структуре, которая станет элементом долгосрочной системы безопасности и продлит поддержку Украины даже после завершения активной фазы войны.
Макрон также особо подчеркнул, что в ближайшие дни ожидается решение об использовании замороженных российских активов. Париж считает, что эти средства могут стать одним из ключевых источников финансирования для Украины, а также инструментом давления на Россию.