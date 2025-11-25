Замороженные активы России и новые силы поддержки: что готовит Франция для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о создании международной рабочей группы, которая будет заниматься формированием так называемых сил поддержки для гарантий безопасности Украины. Как пишет Le Monde, рабочую группу возглавят Франция и Великобритания, к ней также присоединятся Турция и США.

Помощь от Франции Украине

По информации издания, сейчас обсуждается вариант, при котором такая "коалиция желающих" может разместить силы, работающие в роли второго эшелона для усиления украинской армии — в случае, если Киев и москва подпишут мирное урегулирование. Речь идет о структуре, которая станет элементом долгосрочной системы безопасности и продлит поддержку Украины даже после завершения активной фазы войны.

Макрон также особо подчеркнул, что в ближайшие дни ожидается решение об использовании замороженных российских активов. Париж считает, что эти средства могут стать одним из ключевых источников финансирования для Украины, а также инструментом давления на Россию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Запорожье зафиксирован очередной вражеский удар по гражданской инфраструктуре. Ракета попала в многоэтажный жилой дом, в результате чего на нескольких этажах вспыхнул пожар. Спасательные службы работают на месте, идет ликвидация возгорания и разбор завалов.





Предварительная информация о пострадавших уточняется — областные власти подчеркивают, что данные могут изменяться в течение спасательных работ. Запорожская областная военная администрация уже обнародовала первые фото с места происшествия, на которых видны масштабы разрушений и работа экстренных служб. Пока известно, что удар пришелся именно по жилому массиву, где нет никаких военных объектов. Представители ОВА подчеркивают, что российские войска продолжают намеренно избивать по мирным кварталам, ставя под угрозу жизнь гражданских. Информация обновляется.



