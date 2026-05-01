Замість Києва їдуть Москви: команду Трампа жорстко рознесли через переговори
commentss НОВИНИ Всі новини

Замість Києва їдуть Москви: команду Трампа жорстко рознесли через переговори

Подоляк висловив обурення щодо дій представників адміністрації США, які вісім разів відвідували Москву, але досі не зважилися на візит до України

1 травня 2026, 09:05
Клименко Елена

Київ завершив усі організаційні заходи для прийому американських посередників та готується до відновлення активних переговорів. Водночас радник Офісу президента України Михайло Подоляк висловив своє обурення діями представників адміністрації США, які, незважаючи на численні візити до Москви, досі ігнорують Україну. За його словами, американські чиновники вже вісім разів відвідували Росію, проте не знайшли часу на поїздку до Києва, хоча Україна активно обороняється від російської агресії.

Фото: з відкритих джерел

У своєму ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE Подоляк зазначив, що хоча точна дата візиту американських представників до Києва ще не визначена, всі необхідні підготовчі кроки вже завершені. Адміністрація Дональда Трампа виступає глобальним модератором у цих переговорах, і хоча деякі представники, зокрема Джаред Кушнер і Стівен Віткофф, активно працювали над врегулюванням конфлікту на Близькому Сході, це тимчасово відволікло їх увагу від ситуації в Україні.

Подоляк різко критикував поведінку міжнародних посередників, які, незважаючи на численні поїздки до Москви, не знаходять часу для візиту до України. За словами радника, такий підхід створює враження, що війна в Україні не сприймається насправді як велика геополітична проблема.

"Ви приїжджаєте до Росії, говорите про їжу, чи то чебуреки, чи хачапурі, але не приїжджаєте до країни, яка бореться за своє існування. Це не дає відчуття серйозності війни", — зазначив Подоляк. 

Він підкреслив, що війна в Україні є не лише локальним конфліктом, а частиною більш широкої боротьби за розподіл міжнародних впливів і визначення ролі міжнародного права.

Відсутність візитів до Києва, за словами Подоляка, свідчить про недостатнє розуміння масштабу конфлікту та його впливу на міжнародну політику. Це ставить під сумнів справжню зацікавленість глобальних модераторів у досягненні миру і стабільності в Європі, зазначив радник.

Як вже писали "Коментарі", з самого ранку 1 травня російські окупанти здійснили масовану атаку на Харків за допомогою дронів. Влучання були зафіксовані в кількох районах міста, про що повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, найпотужніші удари припали на Холодногірський район, де ворожі безпілотники завдали значних пошкоджень.



