Киев завершил все организационные мероприятия по приему американских посредников и готовится к возобновлению активных переговоров. В то же время, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил свое возмущение действиями представителей администрации США, которые, несмотря на многочисленные визиты в Москву, до сих пор игнорируют Украину. По его словам, американские чиновники уже восемь раз посещали Россию, однако не удосужились на поездку в Киев, хотя Украина активно обороняется от российской агрессии.

В своем эксклюзивном интервью для Новости. Live Подоляк отметил, что хотя точная дата визита американских представителей в Киев еще не определена, все необходимые подготовительные шаги уже завершены. Администрация Дональда Трампа выступает глобальным модератором в этих переговорах, и хотя некоторые представители, в частности, Джаред Кушнер и Стивен Виткофф, активно работали над урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, это временно отвлекло их внимание от ситуации в Украине.

Подоляк резко критиковал поведение международных посредников, которые, невзирая на многочисленные поездки в Москву, не находят времени для визита в Украину. По словам советника, такой подход создает впечатление, что война в Украине на самом деле не воспринимается как большая геополитическая проблема.

"Вы приезжаете в Россию, говорите о еде, будь то чебуреки или хачапури, но не приезжаете в страну, которая борется за свое существование. Это не дает ощущения серьезности войны", — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что война в Украине является не только локальным конфликтом, но и частью более широкой борьбы за распределение международных влияний и определение роли международного права.

Отсутствие визитов в Киев, по словам Подоляка, свидетельствует о недостаточном понимании масштаба конфликта и его влиянии на международную политику. Это подвергает сомнению подлинную заинтересованность глобальных модераторов в достижении мира и стабильности в Европе, отметил советник.

