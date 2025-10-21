Залужний жорстко звернувся до Заходу через війну в Україні: озвучено пряму загрозу

Колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив із гострим застереженням щодо масштабів і наслідків російської агресії. У своїй авторській колонці для "Української правди" він підкреслив, що війна вже давно вийшла за межі України та становить реальну загрозу для всієї Європи.

На думку Залужного, Кремль продовжує курс на повну мілітаризацію держави, не зважаючи на жодні зовнішні чи внутрішні обмеження.

"Ясно лише одне: Росія сьогодні мілітаризується, її економіка працює на військових рейках, а суспільство накачується пропагандою. А ще сьогодні росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали б зупинятись", — наголосив Залужний.

Він закликав європейські уряди не закривати очі на цю загрозу, а навпаки — активно аналізувати дії Росії та усвідомити справжні мотиви Кремля.

У своїй публікації Залужний також зазначив, що війна в центрі Європи остаточно зруйнувала ілюзії щодо безпеки та стабільності, які тривалий час підтримували уявлення про сучасний світовий порядок.

"Війна в центрі Європи не лише торкнулася кожного українця, вона під гуркіт старого світу, що руйнується, стала глобальною і ось-ось буде готова постукати в домівку сусіда. Сусіда, який живе з нами на одному невеликому поверсі та який називається Європа", — застеріг посол.

