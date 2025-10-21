logo_ukra

Залужний жорстко звернувся до Заходу через війну в Україні: озвучено пряму загрозу
НОВИНИ

Залужний жорстко звернувся до Заходу через війну в Україні: озвучено пряму загрозу

Валерій Залужний застеріг: Росія нарощує мілітаризацію і не має наміру зупинятися. За його словами, війна в Україні набула глобального масштабу.

21 жовтня 2025, 10:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив із гострим застереженням щодо масштабів і наслідків російської агресії. У своїй авторській колонці для "Української правди" він підкреслив, що війна вже давно вийшла за межі України та становить реальну загрозу для всієї Європи.

Залужний жорстко звернувся до Заходу через війну в Україні: озвучено пряму загрозу

Фото: 24 Канал

На думку Залужного, Кремль продовжує курс на повну мілітаризацію держави, не зважаючи на жодні зовнішні чи внутрішні обмеження.

"Ясно лише одне: Росія сьогодні мілітаризується, її економіка працює на військових рейках, а суспільство накачується пропагандою. А ще сьогодні росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали б зупинятись", — наголосив Залужний. 

Він закликав європейські уряди не закривати очі на цю загрозу, а навпаки — активно аналізувати дії Росії та усвідомити справжні мотиви Кремля.

У своїй публікації Залужний також зазначив, що війна в центрі Європи остаточно зруйнувала ілюзії щодо безпеки та стабільності, які тривалий час підтримували уявлення про сучасний світовий порядок.

"Війна в центрі Європи не лише торкнулася кожного українця, вона під гуркіт старого світу, що руйнується, стала глобальною і ось-ось буде готова постукати в домівку сусіда. Сусіда, який живе з нами на одному невеликому поверсі та який називається Європа", — застеріг посол. 

"Коментарі" вже писали, що якщо російським військам вдасться захопити Куп’янськ на Харківщині, це відкриє їм шлях до просування у глиб української території — зокрема, до Вовчанська, а також у напрямку Ізюм-Балаклія. Про це заявив 21 жовтня військовий оглядач Богдан Мірошников.



