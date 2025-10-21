Залужный жестко обратился к Западу из-за войны в Украине: озвучена прямая угроза

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил с острой оговоркой относительно масштабов и последствий российской агрессии. В собственной авторской колонке для " Украинской правды " он выделил, что война уже издавна вышла за пределы Украины и представляет реальную опасность для всей Европы.

По мнению Залужного, Кремль продолжает курс на полную милитаризацию государства, несмотря ни на какие внешние или внутренние ограничения.

"Ясно только одно: Россия сегодня милитаризируется, ее экономика работает на военных рельсах, а общество накачивается пропагандой. А еще сегодня россияне не видят никаких причин, почему они должны останавливаться", — подчеркнул Залужный.

Он призвал европейские правительства не закрывать глаза на эту угрозу, а наоборот активно анализировать действия России и осознать истинные мотивы Кремля.

В своей публикации Залужный также отметил, что война в центре Европы окончательно разрушила иллюзии по безопасности и стабильности, длительно поддерживавшие представления о современном мировом порядке.

"Война в центре Европы не только коснулась каждого украинца, она под грохот разрушающегося старого мира стала глобальной и вот-вот будет готова постучаться в дом соседа. Сосед, который живет с нами на одном небольшом этаже и называется Европа", — предостерег посол.

