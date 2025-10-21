Куп’янськ за крок до окупації: стало відомо, чому це катастрофа для всієї України

Якщо російським військам вдасться захопити Куп’янськ на Харківщині, це відкриє їм шлях до просування у глиб української території — зокрема, до Вовчанська, а також у напрямку Ізюм-Балаклія. Про це заявив 21 жовтня військовий оглядач Богдан Мірошников.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, захоплення Куп’янська створить для армії РФ можливість вийти у тил українських військ, що суттєво ускладнить ситуацію на фронті.

"Якщо Куп'янськ не врятувати — ворог отримає можливість захопити повністю Вовчанськ (рухаючись із флангу) і просуватися до лінії Ізюм-Балаклія прямо через наш тил", — наголосив Мірошников.

Він також звернув увагу на те, що про Куп’янськ знову активно заговорили лише після того, як ситуація загострилась:

"Увага повертається тільки тоді, коли виникають очевидні проблеми", — зазначив оглядач.

Попри складнощі, він висловив обережний оптимізм, що шанси врятувати Куп’янськ ще є.

За його словами, протягом останніх кількох днів росіянам не вдалося розширити зону контролю в районі міста, хоча загроза залишається серйозною.

"Те, що вилізло в медіапростір, — результат попередніх проблем і просувань ворога", — пояснив Мірошников.

Нагадаємо, 20 жовтня військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України повідомив про значну активізацію противника на Лимано-Куп’янському напрямку. За його словами, росіяни стягнули туди численні добре підготовлені сили та почали інтенсивно застосовувати бронетехніку, що робить цей напрямок одним із найскладніших на фронті.

