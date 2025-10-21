У новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що Кремль намагається зобразити Україну основною перешкодою на шляху до мирного врегулювання, приховуючи справжню роль російського правителя Володимира Путіна, який навмисно затягує переговорний процес. Зокрема, Москва наполягає, щоб Київ поступився більшою частиною територій, ніж ті, які наразі перебувають під російською окупацією.

Фото: з відкритих джерел

Аналітики згадують заяву Кирила Дмитрієва — провідного представника Кремля на переговорах, — в якій він звинувачує Україну та Європу в блокуванні мирного процесу, нібито керованого США. Проте в ISW наголошують, що саме Путін неодноразово відхиляв ініціативи про припинення вогню, зокрема й ті, які пропонував президент США Дональд Трамп.

Кремль активно просуває дезінформаційну кампанію, створюючи враження, що Росія неминуче досягне своїх територіальних цілей. У такій подачі саме Україну звинувачують у затягуванні війни через відмову капітулювати наперед.

Насправді як зазначає ISW, російські сили досягають лише незначних територіальних здобутків, втрачаючи при цьому значну кількість живої сили. Паралельно Кремль роздмухує інформаційну кампанію, перебільшуючи власні військові "успіхи" й спроможності, аби схилити Захід і Україну до прийняття його ультиматумів.

Аналітики підкреслюють, що саме Росія, а не Україна, систематично відмовляється від конструктивних перемовин і компромісів. Путін залишається зосередженим на захопленні нових територій, ігноруючи всі попередні ініціативи щодо припинення бойових дій

