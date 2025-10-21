В новом отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что Кремль пытается изобразить Украину основным препятствием на пути к мирному урегулированию, скрывая настоящую роль российского правителя Владимира Путина, намеренно затягивающего переговорный процесс. В частности, Москва настаивает, чтобы Киев уступил большей части территорий, чем те, которые находятся под российской оккупацией.

Фото: из открытых источников

Аналитики вспоминают заявление Кирилла Дмитриева, ведущего представителя Кремля на переговорах, в котором он обвиняет Украину и Европу в блокировании мирного процесса, якобы руководимого США. Однако в ISW отмечают, что именно Путин неоднократно отвергал инициативы о прекращении огня, в том числе и предлагаемые президентом США Дональдом Трампом.

Кремль активно продвигает дезинформационную кампанию, создавая впечатление, что Россия неизбежно достигнет своих территориальных целей. В такой подаче именно Украину обвиняют в затягивании войны из-за отказа капитулировать заранее.

На самом деле, как отмечает ISW, российские силы достигают лишь незначительных территориальных достижений, теряя при этом значительное количество живой силы. Параллельно Кремль раздувает информационную кампанию, преувеличивая собственные военные "успехи" и способности склонить Запад и Украину к принятию его ультиматумов.

Аналитики подчеркивают, что именно Россия, а не Украина систематически отказывается от конструктивных переговоров и компромиссов. Путин остается сосредоточенным на захвате новых территорий, игнорируя все предыдущие инициативы по прекращению боевых действий

Портал "Комментарии" уже писал , что Венгрия заверила, что не станет блокировать 19-й санкционный пакет Европейского Союза против России. Об этом сообщает Euractiv.