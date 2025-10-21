Если российским войскам удастся захватить Купянск на Харьковщине, это откроет им путь к продвижению в глубь украинской территории — в частности, к Волчанску, а также в направлении Изюм-Балаклия. Об этом заявил 21 октября военный обозреватель Богдан Мирошников.

Фото: из открытых источников

По его словам, захват Купянска создаст для армии РФ возможность выйти в тыл украинских войск, что существенно усложнит ситуацию на фронте.

"Если Купянск не спасти — враг получит возможность захватить полностью Волчанск (двигаясь с фланга) и продвигаться к линии Изюм-Балаклия прямо через наш тыл", — подчеркнул Мирошников.

Он также обратил внимание на то, что о Купянске снова активно заговорили только после того, как ситуация обострилась:

"Внимание возвращается только тогда, когда возникают очевидные проблемы", — отметил обозреватель.

Несмотря на сложности, он выразил осторожный оптимизм, что шансы спасти Купянск еще есть.

По его словам, за последние несколько дней россиянам не удалось расширить зону контроля в районе города, хотя угроза остается серьезной.

"То, что вылезло в медиапространство, — результат предварительных проблем и продвижений врага", — объяснил Мирошников.

Напомним, 20 октября военнослужащий 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины сообщил о значительной активизации противника на Лимано-Купянском направлении. По его словам, россияне стянули туда многочисленные хорошо подготовленные силы и начали интенсивно применять бронетехнику, что делает это направление одним из самых сложных на фронте.

Начало формы

Конец формы

Как уже писали "Комментарии", в новом отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что Кремль пытается изобразить Украину основным препятствием на пути к мирному урегулированию, скрывая настоящую роль российского правителя Владимира Путина, намеренно затягивающего переговорный процесс.