Залужний розкрив карти, яким бачить справедливе закінчення війни в Україні

Колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україна не погодиться на капітуляцію, яка замаскована під мирні домовленості. Як передає портал "Коментарі", про це екс-главком написав у статті для видання The New York Post.

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

Валерій Залужний вважає, що Україна прагне миру, але, на його думку, справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання Росії за скоєні в Україні військові злочини та отримання гарантій, що "жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви".

"Щось менше буде зрадою не лише українців, а й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу", — наголосив колишній головком.

За його словами, Україна продовжуватиме боротися на фронті, а також у політичній та дипломатичній площині для забезпечення справедливості та безпеки.

"Наша сила полягає не лише у наших солдатах, а й у чіткості нашої мети: світ через перемогу, а не ілюзію", — заявив Валерій Залужний.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Валерій Залужний звернувся до Західних країн із закликом не допустити поразки України у війні з Росією. Він наголосив на важливості формування нової архітектури безпеки Європи та розвитку сучасних технологій, що сприяють встановленню справедливого та стабільного світу. Про свої думки Залужний поділився на сторінці Facebook.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Валерій Залужний розкритикував українські медіа за поширення хибної інформації про те, що він нібито формує команду для участі у виборах, запрошуючи до неї військовослужбовців. Про це він повідомив у Facebook.

Він наголосив, що не підтримує ідею проведення виборів у період війни. Також дипломат наголосив, що кожен, хто отримає від його імені пропозицію долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має звернутися до правоохоронних органів.



