Залужный раскрыл карты, каким видит справедливое окончание войны в Украине

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не согласится на капитуляцию, которая замаскирована под мирные договоренности. Как передает портал "Комментарии", об этом экс-главком написал в статье для издания The New York Post.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Валерий Залужный считает, что Украина стремится к миру, но, по его мнению, справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание России за совершенные в Украине военные преступления и получение гарантий, что "ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы".

"Что-либо меньше будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира", — акцентировал бывший главком.

По его словам, Украина будет продолжать бороться на фронте, а также в политической и дипломатической плоскости для обеспечения справедливости и безопасности.

"Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию", — заявил Валерий Залужный.

Он подчеркнул, что не поддерживает идею проведения выборов в период войны. Также дипломат подчеркнул, что каждый, кто получит от его имени предложение приобщиться к любым процессам через любую организацию, должен обратиться в правоохранительные органы.



