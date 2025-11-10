logo

Залужный раскрыл карты, каким видит справедливое окончание войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный раскрыл карты, каким видит справедливое окончание войны в Украине

Бывший главком подчеркнул, сила Украины заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию

10 ноября 2025, 07:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не согласится на капитуляцию, которая замаскирована под мирные договоренности. Как передает портал "Комментарии", об этом экс-главком написал в статье для издания The New York Post.

Залужный раскрыл карты, каким видит справедливое окончание войны в Украине

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Валерий Залужный считает, что Украина стремится к миру, но, по его мнению, справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание России за совершенные в Украине военные преступления и получение гарантий, что "ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы".

"Что-либо меньше будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира", — акцентировал бывший главком.

По его словам, Украина будет продолжать бороться на фронте, а также в политической и дипломатической плоскости для обеспечения справедливости и безопасности.

"Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию", — заявил Валерий Залужный.

Источник: https://www.pressreader.com/usa/new-york-post/20251109/282243786855277
