Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обратился в Западные страны с призывом не допустить поражения Украины в войне с Россией. Он подчеркнул важность формирования новой архитектуры безопасности Европы и развития современных технологий, способствующих установлению справедливого и стабильного мира. О своих мыслях Залужный поделился на странице Facebook.

Во время визита в Итонский колледж, известный как учебное заведение многих британских политиков и премьер-министров, Залужный пообщался со студентами о текущей ситуации в Украине, ее борьбе за независимость и значение этой борьбы для всей Европы и мира. Он подчеркнул, что Запад должен сделать все, чтобы Украина не проиграла. Нам нужна новая система безопасности Европы, развитие технологий и справедливый мир, чтобы не дать диктатурам расширять свои границы.

Говоря со студентами, Залужный отметил, что обсуждались не только уроки прошлого, но вызовы будущего. По его словам, нынешняя ситуация открывает шанс для построения более безопасного и стабильного мира, а совместные усилия государств и международных организаций помогут этому.

"Особенно ценно было донести эти идеи молодежи Итонского колледжа — будущих чиновников и лидеров, среди которых могут быть премьер-министры", — добавил Залужный.

Он подчеркнул, что такие встречи вдохновляют и дают надежду, что вместе можно создать безопасное будущее для Украины и Европы.

Кроме того, Залужный выразил мнение, что война в Украине стала следствием ошибок внешней политики 1990-х годов, когда страна пыталась одновременно поддерживать отношения как с Западом, так и с Россией. По его словам, подобные стратегические просчеты имеют важное значение для понимания причин конфликта и планирования будущей безопасности.

