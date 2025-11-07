Залужний жорстко звернувся до Заходу через звірства Путіна в Україні: що сталося

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний звернувся до Західних країн із закликом не допустити поразки України у війні з Росією. Він підкреслив важливість формування нової архітектури безпеки Європи та розвитку сучасних технологій, що сприятимуть встановленню справедливого та стабільного миру. Про свої думки Залужний поділився на сторінці у Facebook.

Фото: з відкритих джерел

Під час візиту до Ітонського коледжу, який відомий як навчальний заклад багатьох британських політиків і прем’єр-міністрів, Залужний поспілкувався зі студентами про поточну ситуацію в Україні, її боротьбу за незалежність та значення цієї боротьби для всієї Європи та світу. Він наголосив, що Захід має зробити все, щоб Україна не програла. Нам потрібна нова система безпеки Європи, розвиток технологій та справедливий мир, щоб не дати диктатурам розширювати свої кордони.

Говорячи зі студентами, Залужний зазначив, що обговорювалися не лише уроки минулого, а й виклики майбутнього. За його словами, нинішня ситуація відкриває шанс для побудови більш безпечного та стабільного світу, а спільні зусилля держав і міжнародних організацій допоможуть цьому.

"Особливо цінно було донести ці ідеї до молоді Ітонського коледжу — майбутніх урядовців та лідерів, серед яких можуть бути прем’єр-міністри", — додав Залужний.

Він підкреслив, що такі зустрічі надихають та дають надію на те, що разом можна створити безпечне майбутнє для України та Європи.

Крім того, Залужний висловив думку, що війна в Україні стала наслідком помилок зовнішньої політики 1990-х років, коли країна намагалася одночасно підтримувати відносини як із Заходом, так і з Росією. За його словами, такі стратегічні прорахунки мають важливе значення для розуміння причин конфлікту та планування майбутньої безпеки.

Як вже писали "Коментарі", Японія не планує виходити з російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1" після запровадження нових санкцій США, навіть враховуючи, що одним із головних акціонерів є "Роснефть", яка потрапила під обмеження.