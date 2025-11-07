logo_ukra

BTC/USD

100346

ETH/USD

3238.28

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Залужний жорстко звернувся до Заходу через звірства Путіна в Україні: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Залужний жорстко звернувся до Заходу через звірства Путіна в Україні: що сталося

Залужний вважає, що причиною війни в Україні стали помилки у зовнішній політиці 1990-х років, коли країна намагалася балансувати між Заходом і Росією

7 листопада 2025, 15:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний звернувся до Західних країн із закликом не допустити поразки України у війні з Росією. Він підкреслив важливість формування нової архітектури безпеки Європи та розвитку сучасних технологій, що сприятимуть встановленню справедливого та стабільного миру. Про свої думки Залужний поділився на сторінці у Facebook.

Залужний жорстко звернувся до Заходу через звірства Путіна в Україні: що сталося

Фото: з відкритих джерел

Під час візиту до Ітонського коледжу, який відомий як навчальний заклад багатьох британських політиків і прем’єр-міністрів, Залужний поспілкувався зі студентами про поточну ситуацію в Україні, її боротьбу за незалежність та значення цієї боротьби для всієї Європи та світу. Він наголосив, що Захід має зробити все, щоб Україна не програла. Нам потрібна нова система безпеки Європи, розвиток технологій та справедливий мир, щоб не дати диктатурам розширювати свої кордони. 

Говорячи зі студентами, Залужний зазначив, що обговорювалися не лише уроки минулого, а й виклики майбутнього. За його словами, нинішня ситуація відкриває шанс для побудови більш безпечного та стабільного світу, а спільні зусилля держав і міжнародних організацій допоможуть цьому. 

"Особливо цінно було донести ці ідеї до молоді Ітонського коледжу — майбутніх урядовців та лідерів, серед яких можуть бути прем’єр-міністри", — додав Залужний. 

Він підкреслив, що такі зустрічі надихають та дають надію на те, що разом можна створити безпечне майбутнє для України та Європи.

Крім того, Залужний висловив думку, що війна в Україні стала наслідком помилок зовнішньої політики 1990-х років, коли країна намагалася одночасно підтримувати відносини як із Заходом, так і з Росією. За його словами, такі стратегічні прорахунки мають важливе значення для розуміння причин конфлікту та планування майбутньої безпеки.

Як вже писали "Коментарі", Японія не планує виходити з російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1" після запровадження нових санкцій США, навіть враховуючи, що одним із головних акціонерів є "Роснефть", яка потрапила під обмеження.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини