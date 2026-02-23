Залужний попередив про нову епоху війни: до чого готуватися

Майбутні війни, на думку експертів, радикально відрізнятимуться від тих, які ми знаємо сьогодні. Вони будуть змаганням автономних та напівавтономних роботизованих систем, що здатні діяти одночасно на повітрі, землі та воді. Нинішній конфлікт в Україні, за словами посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, слугує перехідним етапом до цієї нової епохи ведення бойових дій.

Валерій Залужний. Фото: 24 Канал

У своїй колонці для "Української правди" Залужний зазначив, що революційні технології завжди кардинально змінювали способи ведення війни. Якщо у минулому такими факторами були порох, авіація або ядерна зброя, то сьогодні ключовими є безпілотні літальні апарати та штучний інтелект. Вони дозволяють створювати ефективні бойові системи, які здатні діяти масовано, точково та координаційно, значно підвищуючи ефективність операцій.

За прогнозом Залужного, найближчим часом ми станемо свідками масованих атак дронів, які будуть одночасно діяти з різних напрямків і висот. Використання ройових БпЛА, що функціонують автономно або напівавтономно, може стати вирішальним фактором у бойовій перевазі, а також у формуванні нових стандартів безпеки.

Водночас колишній головком підкреслює, що розвиток таких технологій в Україні залежить від підтримки західних партнерів і глобальних ланцюгів постачання високоточної мікроелектроніки. Сьогоднішня війна залишається перехідним періодом: технології швидко розвиваються, проте ще не настільки, щоб повністю замінити людський фактор на полі бою або забезпечити повну автономність роботизованих систем.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що під час останніх дипломатичних переговорів українська сторона порушила питання про можливу зустріч президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте остаточного підтвердження з боку Москви поки що не отримано. Про це журналістам розповів голова Офісу президента України Кирило Буданов.