Залужный предупредил о новой эпохе войны: к чему готовиться

Будущие войны, по мнению экспертов, будут радикально отличаться от тех, которые мы знаем сегодня. Они будут соревнованием автономных и полуавтономных роботизированных систем, способных действовать одновременно на воздухе, земле и воде. Нынешний конфликт в Украине, по словам посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, служит переходным этапом этой новой эпохи ведения боевых действий.

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

В своей колонке для Украинской правды Залужный отметил, что революционные технологии всегда кардинально меняли способы ведения войны. Если в прошлом такими факторами были прах, авиация или ядерное оружие, то сегодня ключевые беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект. Они позволяют создавать эффективные боевые системы, способные действовать массированно, точечно и координационно, значительно повышая эффективность операций.

По прогнозу Залужного, в ближайшее время мы станем свидетелями массированных атак дронов, которые будут одновременно действовать по разным направлениям и высотам. Использование роевых БПЛА, функционирующих автономно или полуавтономно, может стать решающим фактором в боевом превосходстве, а также в формировании новых стандартов безопасности.

В то же время, бывший главком подчеркивает, что развитие таких технологий в Украине зависит от поддержки западных партнеров и глобальных цепей поставок высокоточной микроэлектроники. Сегодняшняя война остается переходным периодом: технологии быстро развиваются, но еще не настолько, чтобы полностью заменить человеческий фактор на поле боя или обеспечить полную автономность роботизированных систем.

Ранее портал "Комментарии" уже писал , что во время последних дипломатических переговоров украинская сторона подняла вопрос о возможной встрече президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако окончательное подтверждение со стороны Москвы пока не получено. Об этом журналистам рассказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.