Буданов категорично висловився про можливість зустрічі Зеленського з Путіним: деталі

Під час останніх дипломатичних переговорів українська сторона порушила питання про можливу зустріч президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте остаточного підтвердження з боку Москви поки що не отримано. Про це журналістам розповів голова Офісу президента України Кирило Буданов.

Він підкреслив, що саме українська переговорна команда виступила з ініціативою обговорити потенційний формат зустрічі на найвищому рівні. За словами Буданова, поки що російська сторона не надала конкретної відповіді на цю пропозицію, тому остаточні домовленості залишаються відкритими.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що прямий контакт з Путіним може стати ефективним кроком для врегулювання питання окупованих територій та досягнення прогресу у мирних переговорах. Він доручив своїй команді обговорити можливість проведення саміту під час міжнародних зустрічей, зокрема в Женеві.

Водночас у Сполучених Штатах повідомили про позитивні сигнали щодо переговорного процесу між Україною та Росією. Представники американської адміністрації допустили, що зустріч Зеленського та Путіна може відбутися найближчим часом. Так, спецпосланець колишнього президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, зазначив, що переговори на найвищому рівні можуть відбутися протягом трьох тижнів, а до потенційного саміту може приєднатися й сам Трамп.

