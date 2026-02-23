logo

Буданов категорически высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным: детали
НОВОСТИ

Буданов категорически высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным: детали

Украинская переговорная группа обсуждала возможную встречу президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным

23 февраля 2026, 16:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ходе последних дипломатических переговоров украинская сторона подняла вопрос о возможной встрече президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако окончательное подтверждение со стороны Москвы пока не получено. Об этом журналистам рассказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Буданов категорически высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным: детали

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что именно украинская переговорная команда выступила с инициативой обсудить потенциальный формат встречи на самом высоком уровне. По словам Буданова, пока российская сторона не предоставила конкретный ответ на это предложение, поэтому окончательные договоренности остаются открытыми.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что прямой контакт с Путиным может стать эффективным шагом по урегулированию вопроса оккупированных территорий и достижению прогресса в мирных переговорах. Он поручил своей команде обсудить возможность проведения саммита во время международных встреч, в частности, в Женеве.

В то же время, в Соединенных Штатах сообщили о положительных сигналах относительно переговорного процесса между Украиной и Россией. Представители американской администрации допустили, что встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшее время. Так, спецпосланник бывшего президента США Дональда Трампа, Стив Виткофф, отметил, что переговоры на самом высоком уровне могут состояться в течение трех недель, а к потенциальному саммиту может присоединиться и сам Трамп.

Как уже писали "Комментарии", в Киев прибыл пастор Марк Бернс, духовный советник президента США, чтобы выразить поддержку Украине в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России. По словам Бернса, цель его визита – подчеркнуть серьезность ситуации и солидарность с украинским народом в борьбе против агрессора.



