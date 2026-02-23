logo_ukra

Духовний радник Трампа вразив заявою про жах в Україні через Путіна: деталі
Духовний радник Трампа вразив заявою про жах в Україні через Путіна: деталі

Перший візит до України Бернс здійснив 31 березня 2025 року, відвідавши Бучу, Ірпінь та Бородянку

23 лютого 2026, 15:45
До Києва прибув пастор Марк Бернс, духовний радник президента США, щоб висловити підтримку Україні напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії. За словами Бернса, мета його візиту — підкреслити серйозність ситуації та солідарність із українським народом у боротьбі проти агресора.

Духовний радник Трампа вразив заявою про жах в Україні через Путіна: деталі

"Ситуація в Україні жахлива через дії Росії, і саме тому ми тут. Президент Трамп пообіцяв зробити все можливе, щоб повернути додому понад 20 тисяч дітей, які зникли, були викрадені або переміщені", — зазначив пастор. 

Це не перший візит Бернса до України. Перший він здійснив 31 березня 2025 року, під час якого відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, де особисто ознайомився з наслідками злочинів російської армії проти мирного населення. Пастор поспілкувався зі свідками трагедій, що залишили глибокий вплив на його сприйняття конфлікту.

У грудні 2025 року Бернс заявив, що після його поїздки позиція Республіканської партії щодо України стала більш активною, а Дональд Трамп постійно отримує оновлення про хід війни. За словами Бернса, раніше підтримка Києва сприймалася в США як "виключно справа демократів", і він сам колись ставився скептично до цього питання. Проте особистий досвід перебування в Україні кардинально змінив його думку: побачене на власні очі переконало його у необхідності підтримки українського народу.

Як вже писали "Коментарі", попри заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про припинення постачання електроенергії в Україну з 23 лютого, фактичні постачання досі тривають. Енергетичні експерти переконані, що зупинка імпорту з Братислави більше зашкодила б самій Словаччині, ніж українській енергосистемі. Таку думку висловив у коментарі УНІАН директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.



