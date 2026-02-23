Духовный советник Трампа поразил заявлением об ужасе в Украине из-за Путина: детали

В Киев прибыл пастор Марк Бернс, духовный советник президента США, чтобы выразить поддержку Украине в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России. По словам Бернса, цель его визита – подчеркнуть серьезность ситуации и солидарность с украинским народом в борьбе против агрессора.

Фото: из открытых источников

"Ситуация в Украине ужасная из-за действий России, и именно поэтому мы здесь. Президент Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть домой более 20 тысяч пропавших детей, были похищены или перемещены", — отметил пастор.

Это не первый визит Бернса в Украину. Первый он совершил 31 марта 2025, во время которого посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где лично ознакомился с последствиями преступлений российской армии против мирного населения. Пастор пообщался со свидетелями трагедий, оставивших глубокое влияние на его восприятие конфликта.

В декабре 2025 года Бернс заявил, что после его поездки позиция Республиканской партии по отношению к Украине стала более активной, а Дональд Трамп постоянно получает обновление о ходе войны. По словам Бернса, ранее поддержка Киева воспринималась в США как "исключительно дело демократов", и он когда-то сам относился скептически к этому вопросу. Однако личный опыт пребывания в Украине кардинально изменил его мнение: увиденное своими глазами убедило его в необходимости поддержки украинского народа.

