Залужний остаточно розтоптав головну мету українців: у заяві ексголовкома розкрито прихований зміст

Політолог Ігор Рейтерович прокоментував резонансну заяву посла України у Великій Британії Валерія Залужного про те, що найближчим часом Україна навряд чи зможе стати членом НАТО. На думку експерта, слова колишнього головнокомандувача ЗСУ не свідчать про відмову від євроатлантичного курсу, а лише відображають нинішню міжнародну політичну ситуацію.

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"Залужний не говорить про те, що Україні не потрібне НАТО. Він констатує факт: сьогодні перспективи вступу залишаються малоймовірними через позицію окремих країн-членів Альянсу", – пояснив Рейтерович.

Колишній головнокомандувач також звернув увагу, що українська армія вже опанувала стандарти НАТО, а за окремими напрямками навіть випереджає деякі армії держав-членів Альянсу. Водночас, на його думку, сучасна війна кардинально змінила підходи до ведення бойових дій, а військові доктрини НАТО потребують суттєвого оновлення.

Рейтерович вважає, що за таких умов Україна має максимально використовувати всі доступні інструменти зміцнення безпеки.

"Поки політичне рішення щодо членства заблоковане, необхідно розширювати двосторонні безпекові угоди, військово-технічне співробітництво із союзниками та розвивати нові європейські оборонні формати", – наголосив експерт.

Водночас політолог підкреслив, що стратегічний курс України залишається незмінним, адже прагнення до членства в НАТО закріплене в Конституції. На його переконання, головне завдання Києва зараз — отримувати не лише політичну підтримку, а й реальні гарантії безпеки та сучасне озброєння, які зміцнюватимуть обороноздатність країни незалежно від темпів просування до Альянсу.

Портал "Коментарі" вже писав, що голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що головною умовою успішного проходження майбутнього опалювального сезону залишається згуртованість українського суспільства. Водночас він наголосив, що, попри відсутність помітного прогресу, переговорний процес із Росією не припинився і триває на різних рівнях.