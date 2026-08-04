Залужный окончательно растоптал главную цель украинцев: в заявлении эксголовкома раскрыто скрытое содержание

Политолог Игорь Рейтерович прокомментировал резонансное заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о том, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО. По мнению эксперта, слова бывшего главнокомандующего ВСУ не свидетельствуют об отказе от евроатлантического курса, а лишь отражают нынешнюю международную политическую ситуацию.

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"Залужный не говорит о том, что Украине не нужно НАТО. Он констатирует факт: сегодня перспективы вступления остаются маловероятными из-за позиции отдельных стран-членов Альянса", — пояснил Рейтерович.

Бывший главнокомандующий также обратил внимание, что украинская армия уже овладела стандартами НАТО, а по отдельным направлениям даже опережает некоторые армии государств-членов Альянса. В то же время, по его мнению, современная война кардинально изменила подходы к ведению боевых действий, а военные доктрины НАТО нуждаются в существенном обновлении.

Рейтерович считает, что в таких условиях Украина должна максимально использовать все доступные инструменты укрепления безопасности.

"Пока политическое решение о членстве заблокировано, необходимо расширять двусторонние соглашения о безопасности, военно-техническое сотрудничество с союзниками и развивать новые европейские оборонные форматы", — подчеркнул эксперт.

В то же время, политолог подчеркнул, что стратегический курс Украины остается неизменным, ведь стремление к членству в НАТО закреплено в Конституции. По его убеждению, главная задача Киева сейчас – получать не только политическую поддержку, но и реальные гарантии безопасности и современное вооружение, которые будут укреплять обороноспособность страны вне зависимости от темпов продвижения в Альянс.

Портал "Комментарии" уже писал , что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что главным условием успешного прохождения предстоящего отопительного сезона остается сплоченность украинского общества. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие заметного прогресса, переговорный процесс с Россией не прекратился и продолжается на разных уровнях.