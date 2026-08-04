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"Нас може врятувати тільки це": Буданов зробив приголомшливу заяву про наступну зиму

Керівник Офісу президента пояснив, чому згуртованість українців стане ключовою умовою проходження зими та чому тимчасова пауза в переговорах не свідчить про їхній зрив

4 серпня 2026, 00:20
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Клименко Елена

Голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що головною умовою успішного проходження майбутнього опалювального сезону залишається згуртованість українського суспільства. Водночас він наголосив, що, попри відсутність помітного прогресу, переговорний процес із Росією не припинився і триває на різних рівнях.

"Нас може врятувати тільки це": Буданов зробив приголомшливу заяву про наступну зиму

Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами Буданов зазначив, що наближення миру залежить не лише від дипломатичних кроків чи міжнародного тиску на Кремль. Не менш важливою, за його словами, є внутрішня стійкість України, адже саме вона визначатиме здатність держави витримати чергову складну зиму.

"Нам потрібно готуватися до зими. Я також сподіваюся, що вона стане останньою в цій війні. Але ми повинні пройти її гідно та зберегти єдність. Саме це є тим, що здатне нас врятувати. Якщо ж допустити розкол, наслідки можуть бути дуже серйозними", – наголосив очільник ОП. 

Буданов звернув увагу, що Кремль уважно стежить за внутрішньою ситуацією в Україні й намагається використати будь-які ознаки політичної чи суспільної нестабільності. За його словами, російське керівництво розцінює будь-які внутрішні конфлікти як можливість посилити власні переговорні позиції та тиснути на Київ.

"Росія дуже розраховує на це, і ми не повинні давати їй таких козирів. Я неодноразово бачив під час переговорів: коли Україна демонструє силу та єдність, тон розмови з російського боку кардинально змінюється. Але щойно виникають процеси, які можуть розколоти суспільство, конструктивний діалог стає практично неможливим", – підкреслив Буданов. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може звернутися до України з проханням тимчасово припинити повітряні удари на період проведення виборів. Такий сценарій не виключає колишній посол України у США Валерій Чалий. 



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