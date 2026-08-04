"Нас может спасти только это": Буданов сделал потрясающее заявление о следующей зиме

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что главным условием успешного прохождения предстоящего отопительного сезона остается сплоченность украинского общества. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие заметного прогресса, переговорный процесс с Россией не прекратился и продолжается на разных уровнях.

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В ходе общения с журналистами Буданов отметил, что приближение мира зависит не только от дипломатических шагов или международного давления на Кремль. Не менее важна, по его словам, внутренняя устойчивость Украины, ведь именно она будет определять способность государства выдержать очередную сложную зиму.

"Нам нужно готовиться к зиме. Я также надеюсь, что она станет последней в этой войне. Но мы должны пройти его достойно и сохранить единство. Именно это тем, что способно нас спасти. Если же допустить раскол, последствия могут быть очень серьезными", – подчеркнул глава ОП.

Буданов обратил внимание, что Кремль внимательно следит за внутренней ситуацией в Украине и пытается использовать какие-либо признаки политической или общественной нестабильности. По его словам, российское руководство расценивает любые внутренние конфликты как возможность усилить переговорные позиции и давить на Киев.

"Россия очень рассчитывает на это, и мы не должны давать ей таких козырей. Я не раз видел во время переговоров: когда Украина демонстрирует силу и единство, тон разговора с российской стороны кардинально меняется. Но как только возникают процессы, которые могут расколоть общество, конструктивный диалог становится практически невозможным", – подчеркнул Буданов.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может обратиться в Украину с просьбой временно прекратить воздушные удары на период проведения выборов. Такой сценарий не исключает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.