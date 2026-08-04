Путіну доведеться благати Київ про перемир'я: дипломат ошелешив гучним сценарієм

Росія може звернутися до України з проханням тимчасово припинити повітряні удари на період проведення виборів. Такий сценарій не виключає колишній посол України у США Валерій Чалий. На його думку, якщо Кремль справді піде на такий крок, Київ має скористатися ситуацією і висунути власні умови. Про це дипломат заявив в інтерв'ю "5 каналу", коментуючи можливий розвиток переговорного процесу.

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За словами Чалого, Росія може звернутися до президента США Дональда Трампа або використати посередників, щоб домогтися короткострокового припинення вогню.

"Я думаю, що варіант, коли Кремль проситиме у Трампа безпосередньо або через посередників припинення вогню на три дні, на період виборів, не виключено. Логіка тут зрозуміла. Все залежатиме від того, який сценарій вони оберуть", – сказав дипломат.

На його переконання, Москва може прагнути гарантій так званого "чистого неба", щоб уникнути ударів по своїй території під час голосування.

Втім, Чалий вважає, що Україна не повинна погоджуватися на короткострокову паузу без зустрічних вимог.

"Вони можуть попросити чисте небо, щоб не було жодних ударів на ці три дні. Може, Україні це теж буде вигідно, але якщо не на три дні, а хоча б на три місяці – на всю зиму припинення ударів з повітря", – наголосив він.

Водночас Чалий підкреслив, що потенційна домовленість має бути взаємною. Якщо Україна відмовиться від ударів по території Росії та тимчасово окупованому Криму, Москва також повинна повністю припинити застосування балістичних ракет, дронів та іншого далекобійного озброєння.

На думку ексдипломата, якщо Росія справді шукатиме можливість тимчасового затишшя, Україна має використати цей момент не для символічної паузи на кілька днів, а для досягнення більш тривалого повітряного перемир'я, яке могло б стати першим реальним кроком до зниження інтенсивності бойових дій.

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