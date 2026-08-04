Путину придется умолять Киев о перемирии: дипломат ошарашил громким сценарием

Россия может обратиться в Украину с просьбой на время прекратить воздушные удары на период проведения выборов. Такой сценарий не исключает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его мнению, если Кремль действительно пойдет на такой шаг, то Киев должен воспользоваться ситуацией и выдвинуть собственные условия. Об этом дипломат заявил в интервью "5 каналу", комментируя возможное развитие переговорного процесса.

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По словам Чалого, Россия может обратиться к президенту США Дональду Трампу или использовать посредников, чтобы добиться краткосрочного прекращения огня.

"Я думаю, что вариант, когда Кремль будет просить у Трампа напрямую или через посредников прекращения огня на три дня, на период выборов, не исключен. Логика здесь поняла. Все будет зависеть от того, какой сценарий они изберут", – сказал дипломат.

По его убеждению, Москва может стремиться к гарантиям так называемого "чистого неба", чтобы избежать ударов по своей территории во время голосования.

Впрочем, Чалый считает, что Украина не должна соглашаться на краткосрочную паузу без встречных требований.

"Они могут попросить чистое небо, чтобы не было никаких ударов на эти три дня. Может быть, Украине это тоже будет выгодно, но если не на три дня, а хотя бы на три месяца — на всю зиму прекращение ударов с воздуха", — подчеркнул он.

В то же время Чалый подчеркнул, что потенциальная договоренность должна быть взаимной. Если Украина откажется от ударов по территории России и временно оккупированному Крыму, Москва также должна полностью прекратить применение баллистических ракет, дронов и другого дальнобойного вооружения.

По мнению эксдипломата, если Россия будет действительно искать возможность временного затишья, Украина должна использовать этот момент не для символической паузы на несколько дней, а для достижения более длительного воздушного перемирия, которое могло бы стать первым реальным шагом к снижению интенсивности боевых действий.

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