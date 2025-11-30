Залужний описав реальний фінал війни: як все закінчиться

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний представив власний аналіз того, як може закінчитися російсько-українська війна. На його думку, найімовірнішим є не швидкий мир, а тривале замороження бойових дій на кілька років, яке обидві сторони використають для підготовки до нового етапу протистояння. Він наголошує, що війна не завершується під впливом інформаційних чи політичних хвиль — для миру мають одночасно скластися умови у військовій, економічній і політичній площинах.

Валерій Залужний про закінчення війни в Україні

Залужний зазначає, що жодна з основ, необхідних для реального завершення війни, поки не створена. Навпаки — пропозиції мирних домовленостей, які надходять Україні, щоразу стають менш вигідними. На його переконання, Кремль не погодиться на припинення війни, якщо це не буде виглядати як поразка України або її значні поступки. Він пояснює це тим, що мир автоматично поставить російське суспільство перед питанням про масштаб загиблих, що режим Путіна не готовий визнавати без “перемоги”.

Генерал також підкреслює, що більшість війн в історії не закінчується повною перемогою однієї сторони. Частіше фінал — це або взаємне виснаження, або компроміс, або ситуація, коли кожна сторона вважає себе переможцем. Повною українською перемогою, за його визначенням, може бути лише розпад сучасної російської імперії. Повною поразкою — повна окупація України внаслідок внутрішнього колапсу держави. Усі інші варіанти він називає продовженням війни в іншій формі.

Водночас Залужний допускає можливість довготривалого перемир’я, яке даватиме Україні час для внутрішніх реформ, відновлення економіки, повернення громадян і посилення обороноздатності. На його думку, така пауза може стати ключовою для стратегічних змін усередині самої Росії.

Питання мирних переговорів сьогодні активно обговорюються на міжнародній арені. Водночас адміністрація Дональда Трампа, як зазначають західні експерти, намагається пришвидшити укладення угоди, зосереджуючись більше на політичному ефекті, ніж на її справедливості чи стійкості. Паралельно Росія закладає на майбутній рік рекордні витрати на армію — понад третину бюджету, що свідчить про намір Кремля продовжувати війну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська влада затвердила рекордний обсяг фінансування армії на 2026 рік — щонайменше 166 мільярдів доларів, повідомляють російські медіа. Це найбільша сума військових видатків у сучасній історії РФ та найвищий показник від часів Радянського Союзу. Такий масштаб витрат свідчить, що Кремль готується до довготривалої війни та не планує зменшувати інтенсивність агресії проти України.