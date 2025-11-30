Залужный описал реальный финал войны: как все закончится

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил анализ того, как может закончиться российско-украинская война. По его мнению, вероятнее всего не быстрый мир, а длительное замораживание боевых действий на несколько лет, которое обе стороны используют для подготовки к новому этапу противостояния. Он подчеркивает, что война не завершается под влиянием информационных или политических волн — миру должны одновременно сложиться условия в военной, экономической и политической плоскостях.

Валерий Залужный об окончании войны в Украине

Залужный отмечает, что ни одна из основ, необходимых для реального завершения войны, пока не создана. Напротив, предложения мирных договоренностей, поступающих Украине, каждый раз становятся менее выгодными. По его мнению, Кремль не согласится на прекращение войны, если это не будет выглядеть как поражение Украины или ее значительные уступки. Он объясняет это тем, что мир автоматически поставит российское общество перед вопросом о масштабе погибших, что режим Путина не готов признавать без победы.

Генерал также подчеркивает, что большинство войн в истории не завершается полной победой одной стороны. Чаще финал – это либо взаимное истощение, либо компромисс, либо ситуация, когда каждая сторона считает себя победителем. Полной украинской победой, по его определению, может быть только распад современной русской империи. Полным поражением — полная оккупация Украины в результате внутреннего коллапса государства. Все остальные варианты он называет продолжением войны в другой форме.

В то же время, Залужный допускает возможность долговременного перемирия, которое будет давать Украине время для внутренних реформ, восстановления экономики, возвращения граждан и усиления обороноспособности. По его мнению, такая пауза может стать ключевой для стратегических изменений внутри самой России.

Вопросы мирных переговоров сегодня активно обсуждаются на международной арене. В то же время администрация Дональда Трампа, как отмечают западные эксперты, пытается ускорить заключение соглашения, сосредотачиваясь больше на политическом эффекте, чем на его справедливости или устойчивости. Параллельно Россия закладывает на будущий год рекордные расходы на армию – более трети бюджета, что свидетельствует о намерении Кремля продолжать войну.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские власти утвердили рекордный объем финансирования армии на 2026 год — по меньшей мере 166 миллиардов долларов, сообщают российские медиа. Это самая большая сумма военных расходов в современной истории РФ и самый высокий показатель со времен Советского Союза. Такой масштаб расходов свидетельствует, что Кремль готовится к долговременной войне и не планирует снижать интенсивность агрессии против Украины.