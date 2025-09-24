Залужний назвав шлях до перемоги України у війні проти Росії

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний визначив ключові умови, за яких Україна зможе перемогти у війні з Росією. У своїй колонці для видання "Дзеркало тижня" він наголосив, що головним завданням є позбавлення Москви можливості нав’язувати Україні свої умови силовим шляхом.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

За словами Залужного, програма-мінімум, яка необхідна для виживання України в умовах війни на виснаження полягає у тому, аби Росія не могла нав’язувати свої умови.

"Перемога України сьогодні — це позбавлення Росії можливості нав’язувати свої умови через війну", — пише Залужний.

Ексголовнокомандувач зазначив, що сучасна війна докорінно відрізняється від класичних збройних конфліктів. На перший план виходять технології та швидкість їх опанування. Як вказує Залужний, швидке впровадження нових технологій, їх апробація та масштабування дадуть змогу вийти з позиційного глухого кута раніше, ніж це зроблять росіяни.

За його словами, лише завдяки військовим інноваціям Україна може компенсувати нестачу ресурсів і завдавати Росії непропорційних втрат. Водночас Кремль також робить ставку на технологічний розвиток, що створює нові виклики для українських сил.

"Очевидно, що саме інновації призведуть до застосування стратегії стійкого опору в умовах якщо не постійної війни, то постійної ворожнечі. Це дасть нам змогу виживати, адаптуватися та перемагати без ілюзій, перетворивши війну на оперативно безглузду для Росії", — вказує Залужний.

