logo

BTC/USD

113049

ETH/USD

4182.29

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Залужный назвал путь к победе Украины в войне против России
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный назвал путь к победе Украины в войне против России

Валерий Залужный заявил, что победа Украины состоит в лишении России возможности навязывать свои условия. Ключевую роль в этом играют технологии и инновации.

24 сентября 2025, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный определил ключевые условия, при которых Украина сможет победить в войне с Россией. В своей колонке для издания "Зеркало недели" он подчеркнул, что главной задачей является лишение Москвы возможности навязывать Украине свои условия силовым путем.

Залужный назвал путь к победе Украины в войне против России

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

По словам Залужного, программа-минимум, которая необходима для выживания Украины в условиях войны на истощение, заключается в том, чтобы Россия не могла навязывать свои условия.

"Победа Украины сегодня – это лишение России возможности навязывать свои условия через войну", — пишет Залужный.

Экс-главнокомандующий отметил, что современная война коренным образом отличается от классических вооруженных конфликтов. На первый план выходят технологии и скорость их овладения. Как указывает Залужный, быстрое внедрение новых технологий, их апробация и масштабирование позволят выйти из позиционного тупика раньше, чем это сделают россияне.

По его словам, только благодаря военным инновациям Украина может компенсировать нехватку ресурсов и наносить России непропорциональные потери. В то же время, Кремль также делает ставку на технологическое развитие, что создает новые вызовы для украинских сил.

"Очевидно, что именно инновации приведут к применению стратегии устойчивого сопротивления в условиях если не постоянной войны, то постоянной розни. Это позволит нам выживать, адаптироваться и побеждать без иллюзий, превратив войну в оперативно бессмысленную для России", — указывает Залужный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный оценил Курскую операцию.

Также "Комментарии" писали о том, почему Трамп сменил риторику в отношении России и войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/ukr/war/rol-innovatsij-jak-osnovi-stratehiji-stijkoho-oporu-u-pozbavlenni-rosiji-mozhlivosti-navjazuvati-svoji-umovi-cherez-vijnu.html
Теги:

Новости

Все новости