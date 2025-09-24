Залужный назвал путь к победе Украины в войне против России

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный определил ключевые условия, при которых Украина сможет победить в войне с Россией. В своей колонке для издания "Зеркало недели" он подчеркнул, что главной задачей является лишение Москвы возможности навязывать Украине свои условия силовым путем.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

По словам Залужного, программа-минимум, которая необходима для выживания Украины в условиях войны на истощение, заключается в том, чтобы Россия не могла навязывать свои условия.

"Победа Украины сегодня – это лишение России возможности навязывать свои условия через войну", — пишет Залужный.

Экс-главнокомандующий отметил, что современная война коренным образом отличается от классических вооруженных конфликтов. На первый план выходят технологии и скорость их овладения. Как указывает Залужный, быстрое внедрение новых технологий, их апробация и масштабирование позволят выйти из позиционного тупика раньше, чем это сделают россияне.

По его словам, только благодаря военным инновациям Украина может компенсировать нехватку ресурсов и наносить России непропорциональные потери. В то же время, Кремль также делает ставку на технологическое развитие, что создает новые вызовы для украинских сил.

"Очевидно, что именно инновации приведут к применению стратегии устойчивого сопротивления в условиях если не постоянной войны, то постоянной розни. Это позволит нам выживать, адаптироваться и побеждать без иллюзий, превратив войну в оперативно бессмысленную для России", — указывает Залужный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный оценил Курскую операцию.

Также "Комментарии" писали о том, почему Трамп сменил риторику в отношении России и войны в Украине.