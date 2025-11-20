Залужний назвав єдиний чесний спосіб перемогти Росію: озвучено термінову заяву

Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний пояснив, що для України означає перемога у війні та яку політичну мету вона перед собою ставить. Його коментарі прозвучали під час виступу на політичній конференції New Statesman Politics Live у Лондоні, повідомляє The New Statesman.

Фото: з відкритих джерел

"Коли ми говоримо про перемогу, чесно кажучи, це – знищення Російської імперії. А поразка – повна окупація України та її крах. Усе інше – лише затягування війни. Ми прагнемо повної перемоги, тобто краху Російської імперії", – зазначив Залужний.

Водночас він підкреслив, що війна продовжується не лише на полі бою, а й у політичній та економічній площинах.

"Сьогодні важливим елементом формування політичних цілей є питання гарантій безпеки. Це може бути членство в НАТО, ядерна зброя на території України чи сильні Збройні Сили, здатні стримати Росію. Проте нині про це говорити зарано через технологічну і доктринальну неготовність інших країн", – пояснив посол.

Залужний також зазначив, що визначення політичної мети війни – це найскладніший тест для політика, і на цьому етапі часто виникають найсерйозніші помилки.

"Головна політична мета України сьогодні – позбавити Росію здатності атакувати нашу країну на тривалий та чітко визначений період. Форми агресії можуть змінюватися, але всі вони повинні служити одній меті", – підсумував Залужний.

Як вже писали "Коментарі", поки Дональд Трамп відкрито критикував Володимира Путіна і запроваджував санкції проти найбільших російських нафтових компаній, представники двох лідерів активно обговорювали майбутнє України. Як відзначає оглядач The Telegraph Девід Блер, рідко можна зустріти настільки кричущий контраст між гучними публічними заявами та конкретними діями.